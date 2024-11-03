Повінь в Іспанії: короля і королеву закидали брудом і камінням (фото, відео)

Жителі Іспанії зустрічали королівських осіб не привітанням, а брудом, камінням і пляшками, які в них летіли. Монарха ображали та звинувачували в бездіяльності.

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Під час повені в Іспанії загинули щонайменше 272 жителі країни. Іспанський король Феліпе VI разом із дружиною Летисією намагалися відвідати район повені у Валенсії. Про це повідомляє Bild.

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Потік ніс машини та людей: під час повені в Іспанії загинула 51 людина

Монарх прибув до Пайпорту з прем'єр-міністром Педро Санчесом і регіональним президентом Карлосом Масоном.

Водночас найясніших осіб зустріли не привітанням, а брудом, камінням і пляшками, які в них летіли. Їх ображали та звинувачували в бездіяльності.

"У тебе є все, а люди тут помирають! У тебе немає проблем із водою! У нас нічого немає!" — кричав натовп.

Королівська охорона намагалася зупинити візит і відвести короля в безпечне місце, але це не вдалося. Натовп не дозволив королівському подружжю піти. Щоб узяти ситуацію під контроль, використали кінних офіцерів.

Нагадаємо, що десятки тисяч людей залишилися без електрики в Іспанії. 31 жовтня рятувальники продовжували ліквідовувати наслідки повені, яка зачепила багато районів країни.

Також повідомлялося, що 30 жовтня повідомлялося, що потік ніс машини та людей під час повені в Іспанії. Спочатку Валенсія постраждала від аномального граду, а потім проливні дощі викликали руйнівну повінь.