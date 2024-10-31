Близько 100 жертв, десятки тисяч людей без електрики: наслідки повені в Іспанії (відео)

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки масштабної повені, яка зачепила багато районів Іспанії. Найсильніше постраждала Валенсія, де, щонайменше, жертвами стали 90 осіб. Загроза для деяких регіонів залишається.

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В іспанській Валенсії всього за кілька годин випала річна норма опадів, що в результаті призвело до повені та загибелі понад 90 осіб. Про це пише EFE.

Служби порятунку продовжують розбирати завали після руйнівного природного явища. Крім того, проливні дощі почали раптово втрачати свою інтенсивність і масштаб, хоча у дванадцяти іспанських провінціях все ще існує ризик і тривога. У деяких районах Державна метеорологічна агенція підвищила рівень попередження до червоного, адже в найближчі 12 годин повені можуть наздогнати з новою силою.

Повінь в Іспанії: жертви трагедії

У четвер іспанці мають перший із трьох офіційних днів жалоби, який уряд оголосив у зв'язку з трагедією. Кризовий комітет має цього дня зібратися ще раз для того, щоб проаналізувати наслідки катастрофи та активувати допомогу населенню.

У Валенсії, яка постраждала від дощів найсильніше, загинули щонайменше 92 людини і рятувальники продовжують розбиратися з наслідками, очищаючи постраждалі райони. Усе це робиться на землі і повітряні засоби залучати не планують.

447 осіб з найбільш постраждалих місць повені все ще перебувають у притулках і не можуть повернутися додому. Спеціальні служби надали цим громадянам необхідні речі, а уряд наступного тижня випустить указ про виділення допомоги в розмірі 250 мільйонів євро.

Повінь в Іспанії — що ще відомо про наслідки

Ще одна проблема полягає у відсутності електрики у 155 тисяч громадян, проте 42 тисячам із них подачу встигли відновити. Боротьба з наслідками повені в цій сфері продовжиться в момент, коли в робітників буде можливість зайти на об'єкт.

В інших постраждалих районах Іспанії, серед яких Альбасете, Кастилія-Ла-Манча і Летур, де загинули щонайменше двоє людей, продовжують шукати ще п'ятьох. Вранці четверга поновилися роботи з прочісування русла потоку, що вийшов із берегів у вівторок.

Нагадаємо, 30 жовтня повідомлялося, що українська телеведуча Ольга Фреймут опинилася в Іспанії, яку затопило після шторму та дощів. Іспанська влада попередила українку про загрозу повені в місцевості, куди вона прямує. Ведуча показала наслідки стихійного лиха, від якого постраждали люди, поля, автомобілі, будинки та сади.

15 жовтня повідомлялося, що всього за два дні на Сахару ринула річна кількість опадів. Оцінки експертів вказують на те, що всього за 48 годин у найпосушливішому місці на Землі випала рекордна кількість опадів — уперше за десятиліття в Сахарі повінь.