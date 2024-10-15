Уперше за півсотні років. Лише за два дні на Сахару обрушилася річна кількість опадів (відео)

Оцінки експертів вказують на те, що всього за 48 годин у найпосушливішому місці на Землі випала рекордна кількість опадів — уперше за десятиліття в Сахарі повінь.

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Пустеля Сахара — одне з найбільш посушливих місць на Землі, але у вересні північний захід регіону вперше за півсотні років затопило після того, як позатропічний циклон приніс із собою рідкісні сильні зливи, пише IFLScience.

За даними експертів NASA Earth Observatory, попередні оцінки вказують на те, що в деяких частинах Сахари в Монако, Алжирі, Тунісі та Лівії лише за два дні могло випасти від десятків до понад 200 міліметрів опадів — це сталося впродовж 7 і 8 вересня. Для порівняння, така кількість опадів, як правило, випадає в регіоні протягом усього року.

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Хуссін Юабеб з Головного управління метеорології Марокко заявив, що востаннє настільки рясні опади в пустелі спостерігалися лише близько 30-50 років тому. Унаслідок неймовірних злив серед піщаних дюн з'явилися озера, причому їх помітили навіть у тих місцях, де є національний парк Ірикі — тут розташоване озеро, що залишалося сухим протягом останніх десятиліть.

Дослідники зазначають, що дощі були настільки рясними, що їхні наслідки можна помітити навіть на супутникових знімках. Науковці також використовували безпілотники, щоб зняти деякі доволі драматичні кадри нових озер.

Попри те, що знімки наслідків проливних дощів є вельми дивовижними, вчені зазначають, є щось, що ми не беремо до уваги — вплив на людей. З одного боку, Марокко пережило шість послідовних років посухи, а це означає, що сильні дощі можуть принести деякий перепочинок. Водночас у деяких частинах Марокко та Алжиру дощі породили повені, які завдали серйозної шкоди інфраструктурі та будинкам людей. Ба більше, дослідники заявляють, що близько двох десятків людей померли внаслідок рясних злив і повені.

Супутникові знімки Сахари 14 серпня, до дощу (вгорі) і 10 вересня, після дощу (внизу) Фото: Черное море

У чому причина рясних дощів, що обрушилися на Сахару?

За словами старшого викладача Інституту наук про Землю та Єврейського університету в Єрусалимі Моше Армона, певна кількість опадів у цьому регіоні випадає щоліта, проте унікальність нинішньої події пояснюється причетністю позатропічного циклону.

Зазначимо, що позатропічні циклони схожі на інші циклони тим, що вони являють собою великі погодні системи, що обертаються. Однак їхня відмінність у тому, що вони відбуваються в широтах, значно віддалених від екватора — зазвичай більш ніж на 30°. Учені зазначають, що позатропічні циклони можуть відбуватися як над сушею, так і над морем.

Відомо, що позатропічний циклон, що обрушився на Сахару, почав формуватися над Атлантичним океаном і забрав частину його води з більш вологих екваторіальних регіонів Африки. Ба більше, вчені не впевнені, проте припускають, що такий циклон, ймовірно, може мати довгострокові наслідки для погоди в регіоні. Передбачається, що в майбутньому на нас, схоже, чекає велика кількість штормів унаслідок підвищеного випаровування і вологості в повітрі.

Раніше Фокус писав про те, що екстремальний сезон ураганів: вчені очікували десятки великих штормів, але вони "втекли".