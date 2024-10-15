Впервые за полсотни лет. Всего за два дня на Сахару обрушилось годовое количество осадков (видео)

Оценки экспертов указывают на то, что всего за 48 часов в самом засушливом месте на Земле выпало рекордное количество осадков — впервые за десятилетия в Сахаре наводнение.

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Пустыня Сахара — одно из самых засушливых мест на Земле, но в сентябре северо-запад региона впервые за полсотни лет затопило после того, как внетропический циклон принес с собой редкие сильные ливни, пишет IFLScience.

По данным экспертов NASA Earth Observatory, предварительные оценки указывают на то, что в некоторых частях Сахары в Монако, Алжире, Тунисе и Ливии всего за два дня могло выпасть от десятков до более 200 миллиметров осадков — это произошло в течение 7 и 8 сентября. Для сравнения, такое количество осадков, как правило, выпадает в регионе в течение всего года.

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Хуссин Юабеб из Главного управления метеорологии Марокко заявил о том, что в последний раз столь обильные осадки в пустыне наблюдались лишь около 30-50 лет назад. В результате невероятных ливней среди песчаных дюн появились озера, причем их заметили даже в тех местах, где национальный парк Ирики — здесь расположено озеро, которое оставалось сухим в течение последних десятилетий.

Исследователи отмечают, что дожди были настолько обильными, что их последствия можно заметить даже на спутниковых снимках. Ученые также использовали беспилотники, чтобы заснять некоторые довольно драматичные кадры новых озер.

Несмотря на то, что снимки последствий проливных дождей являются весьма впечатляющими, ученые отмечают, есть нечто, что мы упускаем из виду — воздействие на людей. С одной стороны, Марокко пережило шесть последовательных лет засухи, а это значит, что сильные дожди могут принести некоторую передышку. В то же время в некоторых частях Марокко и Алжира дожди породили наводнения, нанесшие серьезный ущерб инфраструктуре и домам людей. Более того, исследователи заявляют, что около двух десятков человек умерли в результате обильных ливней и наводнения.

Спутниковые снимки Сахары 14 августа, до дождя (вверху) и 10 сентября, после дождя (внизу) Фото: NASA Earth Observatory

В чем причина обильных дождей, обрушившихся на Сахару?

По словам старшего преподавателя Института наук о Земле и Еврейского университета в Иерусалиме Моше Армона, некоторое количество осадков в этом регионе выпадает каждое лето, однако уникальность нынешнего события объясняется причастностью внетропического циклона.

Отметим, что внетропические циклоны похожи на другие циклоны тем, что они представляют собой крупные вращающиеся погодные системы. Однако их отличие в том, что они происходят в широтах, значительно удаленных от экватора — обычно более чем на 30°. Ученые отмечают, что внетропические циклоны могут происходить как над сушей, так и над морем.

Известно, что внетропический циклон, обрушившийся на Сахару начал формироваться над Атлантическим океаном и забрал часть его воды из более влажных экваториальных регионов Африки. Более того, ученые не уверены, однако предполагают, что такой циклон, вероятно, может иметь долгосрочные последствия для погоды в регионе. Предполагается, что в будущем нас, похоже, ждет большое количество штормов в результате повышенного испарения и влажности в воздухе.

Ранее Фокус писал о том, что в экстремальный сезон ураганов ученые ожидали десятки крупных штормов, но они "сбежали".