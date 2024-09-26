Экстремальный сезон ураганов: ученые ожидали десятки крупных штормов, но они "сбежали"

Эксперты предрекали в этом году особенно активный сезон ураганов, однако этого не произошло — ученые назвали причину.

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В апреле и мае 2024 года команды из различных университетов и метеорологических агентств предупреждали, что в этом году нас ждет особенно активный сезон ураганов в Атлантике. Результаты наблюдений указывали на то, что в Атлантике будет значительно больше ураганов, чем обычно — высокие морские температуры создавали идеальные условия для особенно активного сезона ураганов — ожидалось от 15 до 25 названых штормов. Более того, ученые даже переживали, что им попросту не хватит имен, чтобы назвать все эти ураганы, пишет Live Science.

Однако к середине сентября, типичному пику сезона ураганов, в общей сложности было названо лишь семь штормов. Где же остальные "пропущенные" ураганы в Карибском море? В новом исследовании ученые сосредоточились на том, чтобы понять, что произошло и почему модели, по-видимому, так ошиблись. Исследователи утверждают, что в разрезе этого вопроса нам не стоит рассматривать Атлантику изолированно, а ключевым отличием нынешнего сезона считают беспрецедентные дожди в неожиданном месте: пустыне Сахара.

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Отметим, что нынешний сезон ураганов в Атлантике начался с рекорда: ураган Берил стал первым ранним штормом категории 5 за всю историю наблюдений. За ним последовал период затишья — ученые считают, что он связан с выбросом пыли из Сахары над тропической Атлантикой — воздух стал слишком сухим, чтобы поддерживать влажные облака, необходимые для развития урагана. В начале августа за Берилом последовали ураганы Дебби и Эрнесто, но с 13 августа по 3 сентября в Атлантике вообще не было названых штормов. Это случалось только один раз в эти даты, в 1968 году.

Эксперты отмечают, что в прошлом году самые жаркие моря в истории наблюдений привели к появлению 20 названых штормов в Атлантике — в результате он стал четвертым по активности сезоном ураганов за всю историю наблюдений. Нынешний год также отметился высокими морскими температурами, как ранее и предсказывали климатические модели. Однако, по словам ученых, существуют и другие факторы, которые препятствовали образованию ураганов и не были учтены климатическими моделями.

В начале сентября на большей части Сахары выпало на 600% больше осадков, чем обычно Фото: NOAA

Во-первых, 60% крупных атлантических штормов можно проследить до "волн" в Африке. В период с июня по сентябрь в Западной Африке обычно бывает муссон. Он создает резкий контраст в температурах земли влажным, зеленым Сахелем и сухой пустыней на севере, а это в свою очередь позволяет сформироваться высотной "атмосферной струе".

Более мелкие "волны" могут отщепляться от этой струи и ученые называют их "африканскими восточными волнами". Предыдущие исследования уже показали, что сильные восточные волны могут перемещаться у берегов Африки и создавать области низкого давления и вращающегося воздуха в Атлантике, которые могут стать ураганами.

Во-вторых, в этом году ученые заметили, что очень теплое море позволило влажному воздуху перемещаться дальше на север над Западной Африкой, что принесло беспрецедентные осадку в Сахару.

В-третьих, поскольку влажный муссонный воздух простирается дальше на север, чем обычно, восточные волны выходят в океан через Мавританию или Западную Сахару, а не через Сенегал или Гамбию. Здесь океан прохладнее, а потому, возвращаясь, волны приносят с севера более прохладный и сухой воздух, а потому у волн попросту нет необходимого количества энергии.

По мнению ученых, если эти волны считать "семенами крупных штормов", то они попросту были высажены в неправильную почву: неспособны получить тепло и влагу, необходимые им для развития в ураган.

Исследователи отмечают, что вскоре, вероятно, все может вернуться в норму, поскольку муссон отступает на юг, а поверхность моря продолжает нагреваться, обеспечивая необходимую влажность и тепло.

Ранее Фокус писал о том, что смертоносные ураганы на Земле изменят свой характер: что в будущем ждет планету.