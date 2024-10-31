Около 100 жертв, десятки тысяч людей без электрики: последствия наводнения в Испании (видео)

Спасатели продолжают ликвидировать последствия масштабного наводнения, которое затронуло многие районы Испании. Сильнее всего пострадала Валенсия, где, по меньшей мере, жертвами стали 90 человек. Угроза для некоторых регионов остается.

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В испанской Валенсии всего за несколько часов выпала годовая норма осадков, что в результате привело к наводнению и гибели более 90 человек. Об этом пишет EFE.

Службы спасения продолжают разбирать завалы после разрушительного природного явления. Кроме того, проливные дожди начали скоропостижно терять свою интенсивность и масштаб, хотя в двенадцати испанских провинциях все еще существует риск и тревога. В некоторых районах Государственное метеорологическое агентство повысило уровень предупреждения до красного, ведь в ближайшие 12 часов наводнения могут настигнуть с новой силой.

Наводнение в Испании: жертвы трагедии

В четверг у испанцев первый из трех официальных дней траура, который правительство объявило в связи с трагедией. Кризисный комитет должен в этот день собраться еще раз для того, чтобы проанализировать последствия катастрофы и активировать помощь населению.

В Валенсии, которая пострадала от дождей сильнее всего, погибли по крайней мере 92 человека и спасатели продолжают разбираться с последствиями, очищая пострадавшие районы. Все это делается на земле и воздушные средства привлекать не планируют.

447 человек из наиболее пострадавших мест наводнения все еще находятся в приютах и не могут вернуться домой. Специальные службы предоставили этим гражданам необходимые вещи, а правительство на следующей неделе выпустит указ о выделении помощи в размере 250 миллионов евро.

Наводнение в Испании — что еще известно о последствиях

Еще одна проблема заключается в отсутствии электричества у 155 тысяч граждан, однако 42 тысячам из них подачу успели восстановить. Борьба с последствиями наводнения в этой сфере продолжится в момент, когда у рабочих будет возможность зайти на объект.

В других пострадавших районах Испании, среди которых Альбасете, Кастилия-Ла-Манча и Летур, где погибли минимум двое людей, продолжают искать еще пятерых. Утром четверга возобновились работы по прочесыванию русла потока, вышедшего из берегов во вторник.

Напомним, 30 октября сообщалось, что украинская телеведущая Ольга Фреймут оказалась в Испании, которую затопило после шторма и дождей. Испанские власти предупредили украинку об угрозе наводнения в местности, куда она направляется. Ведущая показала последствия стихийного бедствия, от которого пострадали люди, поля, автомобили, дома и сады.

15 октября сообщалось, что всего за два дня на Сахару обрушилось годовое количество осадков. Оценки экспертов указывают на то, что всего за 48 часов в самом засушливом месте на Земле выпало рекордное количество осадков — впервые за десятилетия в Сахаре наводнение.