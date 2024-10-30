"Это цунами": Фреймут оказалась в Испании, которую затопило после шторма и дождей (фото)
Испанские власти предупредили Ольгу Фреймут об угрозе наводнения в местности, куда она направляется. Ведущая показала последствия стихийного бедствия, от которого пострадали люди, поля, автомобили, дома и сады.
Ведущая Ольга Фреймут попала в Испанию именно в тот день, когда жители южных и восточных провинций страдали от наводнения. На видео, снятом во время поездки, видно затопленные поля, на которых стоит вода. Машины остановились на обочине, а спасатели вытаскивают людей из кабин авто, которые пострадали от погодного катаклизма. Деталями поездки в Валенсию во время наводнения ведущая поделилась в Reels в аккаунте Instagram.
Ряд фото и видео с впечатлениями от поездки Фреймут опубликовала днем 30 октября. Первые кадры показали предупреждение испанских властей, в котором говорится об угрозе наводнения и просьба обращаться в спасательные службы, если возникнут проблемы. Ведущая написала, что она как раз едет на лекцию в Валенсию и опасается встретиться с цунами.
"Едем на лекцию в Валенсию. А там цунами. Но мы не останавливаемся. Цунами затопило дома, сады. До лекции полтора часа", — пишет и говорит Ольга.
Следующие видео — фрагменты поездки по затопленной местности. На одном из них — испанская дорога, возле которой поля и стволы деревьев полностью покрыты коричневой водой. Из видео не понятно, какая глубина, но часть осенней травы полностью утонула.
На других кадрах машины, стоят на обочине, и не рискуют ехать дальше. Также Фреймут опубликовала фото поврежденного авто, из которого спасатели вытаскивали людей.
Как свидетельствуют Reels ведущей, она все же добралась до зала ресторана, где должна была проходить встреча. Фреймут показала видео помещения с накрытыми столами, но без людей. Слышно, как она радуется, что на столах — вазы с цветами. Не ясно, каким было продолжение истории и пришли ли гости на лекцию — других видео пока нет.
Ольга Фреймут и наводнение в Валенсии
За пять дней до событий в Испании, 25 октября, Фреймут сообщила о лекции "Любовь по этикету", на которой соберутся ее поклонники в Валенсии. Лекция посвящена первому свиданию и ошибкам, которых стоит избежать во время встречи с потенциальным бойфрендом. О возможной метеорологической угрозе ведущая не упомянула.
Отметим, 29–30 октября испанцы страдали от сильных дождей, штормов и наводнений, которые накрыли местность на востоке и юге Испании, рассказало издание Daily Mail. Местные власти прекратили движение поездов и автомобилей, потоки воды залили города и поля. Предварительно известно, что жертвами наводнения стал 51 человек. Спасатели предупредили, что ситуация все еще сложная и количество погибших может расти.
Напоминаем, 15 сентября произошло стихийное бедствие в Польше: на юге прорвало дамбу и вода залила сотни населенных пунктов. Похожие события произошли в Венгрии: уровень воды в Дунае поднялся на 8 м.