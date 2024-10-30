"Это цунами": Фреймут оказалась в Испании, которую затопило после шторма и дождей (фото)

Испанские власти предупредили Ольгу Фреймут об угрозе наводнения в местности, куда она направляется. Ведущая показала последствия стихийного бедствия, от которого пострадали люди, поля, автомобили, дома и сады.

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Ведущая Ольга Фреймут попала в Испанию именно в тот день, когда жители южных и восточных провинций страдали от наводнения. На видео, снятом во время поездки, видно затопленные поля, на которых стоит вода. Машины остановились на обочине, а спасатели вытаскивают людей из кабин авто, которые пострадали от погодного катаклизма. Деталями поездки в Валенсию во время наводнения ведущая поделилась в Reels в аккаунте Instagram.

Ряд фото и видео с впечатлениями от поездки Фреймут опубликовала днем 30 октября. Первые кадры показали предупреждение испанских властей, в котором говорится об угрозе наводнения и просьба обращаться в спасательные службы, если возникнут проблемы. Ведущая написала, что она как раз едет на лекцию в Валенсию и опасается встретиться с цунами.

"Едем на лекцию в Валенсию. А там цунами. Но мы не останавливаемся. Цунами затопило дома, сады. До лекции полтора часа", — пишет и говорит Ольга.

Ольга Фреймут и наводнение в Испании — предупреждение о стихийном бедствии Фото: Скриншот

Следующие видео — фрагменты поездки по затопленной местности. На одном из них — испанская дорога, возле которой поля и стволы деревьев полностью покрыты коричневой водой. Из видео не понятно, какая глубина, но часть осенней травы полностью утонула.

Ольга Фреймут и наводнение в Испании — деревья в воде Фото: Скриншот Ольга Фреймут и наводнение в Испании — поля в воде Фото: Скриншот

На других кадрах машины, стоят на обочине, и не рискуют ехать дальше. Также Фреймут опубликовала фото поврежденного авто, из которого спасатели вытаскивали людей.

Ольга Фреймут и наводнение в Испании — машины на обочинах Фото: Скриншот Ольга Фреймут и наводнение в Испании — спасение людей из машин Фото: Скриншот

Как свидетельствуют Reels ведущей, она все же добралась до зала ресторана, где должна была проходить встреча. Фреймут показала видео помещения с накрытыми столами, но без людей. Слышно, как она радуется, что на столах — вазы с цветами. Не ясно, каким было продолжение истории и пришли ли гости на лекцию — других видео пока нет.

Ольга Фреймут и наводнение в Испании — лекция в местном ресторане Фото: Скриншот

Ольга Фреймут и наводнение в Валенсии

За пять дней до событий в Испании, 25 октября, Фреймут сообщила о лекции "Любовь по этикету", на которой соберутся ее поклонники в Валенсии. Лекция посвящена первому свиданию и ошибкам, которых стоит избежать во время встречи с потенциальным бойфрендом. О возможной метеорологической угрозе ведущая не упомянула.

Отметим, 29–30 октября испанцы страдали от сильных дождей, штормов и наводнений, которые накрыли местность на востоке и юге Испании, рассказало издание Daily Mail. Местные власти прекратили движение поездов и автомобилей, потоки воды залили города и поля. Предварительно известно, что жертвами наводнения стал 51 человек. Спасатели предупредили, что ситуация все еще сложная и количество погибших может расти.

Напоминаем, 15 сентября произошло стихийное бедствие в Польше: на юге прорвало дамбу и вода залила сотни населенных пунктов. Похожие события произошли в Венгрии: уровень воды в Дунае поднялся на 8 м.