"Це цунамі": Фреймут опинилась в Іспанії, яку затопило після шторму та дощів (фото)

Іспанська влада попередила Ольгу Фреймут про загрозу повені в місцевості, куди вона прямує. Ведуча показала наслідки стихійного лиха, від якого постраждали люди, поля, автомобілі, будинки та сади.

Related video

Ведуча Ольга Фреймут потрапила в Іспанію саме того дня, коли жителі південних та східних провінцій потерпали від повені. На відео, знятому під час поїздки, видно затоплені поля, на яких стоїть вода. Машини зупинились на обочині, а рятувальники витягують людей з кабін авто, які постраждали від погодного катаклізму. Деталям поїздки у Валенсію під час повені ведуча поділилась в Reels в акаунті Instagram.

Низку фото та відео з враженнями від поїздки Фреймут опублікувала вдень 30 жовтня. Перші кадри показали попередження іспанської влади, у якому говориться про загрозу повені та прохання звертатись у рятувальні служби, якщо виникнуть проблеми. Ведуча написала, що вона саме їде на лекцію у Валенсію і побоюється зустрітись із цунамі.

"Їдемо на лекцію у Валенсію. А там цунамі. Але ми не спиняємось. Цунамі затопив будинки, сади. До лекції півтори години", — пише та говорить Ольга.

Ольга Фреймут та повінь в Іспанії — попередження про стихійне лихо Фото: Скриншот

Наступні відео — фрагменти поїздки затопленою місцевістю. На одному з них — іспанська дорога, біля якої поля та стовбури дерев повністю вкриті коричневою водою. З відео не зрозуміло, яка глибина, але частина осінньої трави повністю потонула.

Ольга Фреймут та повінь в Іспанії — дерева у воді Фото: Скриншот Ольга Фреймут та повінь в Іспанії — поля у воді Фото: Скриншот

На інших кадрах машини стоять на обочині і не ризикують їхати далі. Також Фреймут опублікувала фото пошкодженого авто, з якого рятувальники витягували людей.

Ольга Фреймут та повінь в Іспанії — машини на обочинах Фото: Скриншот Ольга Фреймут та повінь в Іспанії — порятунок людей з машин Фото: Скриншот

Як свідчать Reels ведучої, вона все ж дісталась до зали ресторану, де мала проходити зустріч. Фреймут показала відео приміщення з накритими столами, але без людей. Чути, як вона радіє, що на столах — вази з квітами. Не ясно, яким було продовження історії і чи прийшли гості на лекцію — інших відео поки що немає.

Ольга Фреймут та повінь в Іспанії — лекція у місцевому ресторані Фото: Скриншот

Ольга Фреймут та повінь у Валенсії

За п'ять днів до подій в Іспанії, 25 жовтня, Фреймут повідомила про лекцію "Любов за етикетом", на якій зберуться її шанувальники у Валенсії. Лекція присвячена першому побаченню та помилкам, яких варто уникнути під час зустрічі з потенційним бойфрендом. Про можливу метеорологічну загрозу ведуча не згадала.

Зазначимо, 29–30 жовтня іспанці потерпали від сильних дощів, штормів та повеней, які накрили місцевість на сході та півдні Іспанії, розповіло видання Daily Mail. Місцева влада припинила рух поїздів та автомобілів, потоки води залили міста та поля. Попередньо відомо, що жертвами повені стала 51 людина. Рятувальники попередили, що ситуація все ще складна і кількість загиблих може зростати.

Нагадуємо, 15 вересня сталось стихійне лихо в Польщі: на півдні прорвало дамбу і вода залила сотні населених пунктів. Схожі події відбулись в Угорщині: рівень води в Дунаї піднявся на 8 м.