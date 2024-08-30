Європа та Україна готуються до аномально теплого вересня

Цього літа Європа потерпала від аномальної спеки. І осінь не принесе полегшення.

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Європа готується до незвично теплого початку вересня після спеки та посухи влітку 2024 року. Вересень теж буде теплим, адже температура на материку на початку місяця буде на 5-8 градусів вищою за 30-річне середнє значення. Особливо теплою погода буде на півдні Німеччини, на Балканах, в Україні та в країнах Балтії. Про це пише Bloomberg.

Метеоролог Метью Дросс каже, що всьому виною глобальне потепління. Саме через нього літня спека продовжиться в Європі на вересень та навіть жовтень.

Це збільшує загрозу екстремальних погодних явищ, таких як повені, сильні шторми та лісові пожежі, але м'якіші погодні умови також можуть затримати початок опалювального сезону, як у 2023 році.

За словами Джейсона Ніколса, метеоролога AccuWeather Inc. у деяких регіонах, включаючи велику частину України, Балкан та Східної Європи, посуха збережеться й у вересні.

Після середини вересня прогноз невизначений, оскільки він залежатиме від впливу теплого Атлантичного океану і явища Ла-Нінья. Атлантичні температури були близькі до рекордно високих протягом кількох місяців, і історично це зігрівало Європу у вересні.

Залишки тропічних систем також можуть стати "темною плямою" вересня, потенційно обрушивши на Велику Британію, Францію та частину Європи сильні дощі та урагани.

Погода в Україні на вересень 2024

Синоптики кажуть, що спека в Україні не спаде з приходом осені. Синоптик Ігор Кибальчич раніше прогнозував, що 1 вересня температура у нас у країні підвищуватиметься до +35°C.

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що серпень завершується, а вересень починається гарячою і переважно сухою погодою.

Температура повітря у денні години становитиме +30… +34 градуси, хіба у південній частині трохи нижче, +27… +30 градусів.

Дощі 31 серпня та 1 вересня малоймовірні, короткочасні дощі ймовірні лише у південній частині. Очікувати на послаблення спеки можна тільки із 3 вересня.

Нагадаємо, від складних погодниз явищ нині потерпає Японія. На острів Кюсю налетів тайфун "Шаньшань", тисячі людей залишились без світла, щонайменше троє загинули.