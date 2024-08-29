Заводи зупинено, людей евакуюють: на Японію ринув тайфун "Шаньшань"

Мільйонам людей було наказано евакуюватися зі своїх будинків, оскільки тайфун приніс сильний вітер і проливний дощ. 230 000 домогосподарств у семи префектурах залишилися без електрики.

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На південний захід Японії ринув тайфун "Шаньшань", що приніс сильний вітер і проливний дощ. Унаслідок цього було відключено електроенергію, ускладнено повітряний рух і закрито великі заводи. Три людини загинули. Про це пише Reuters.

Влада вже називає "Шаньшань" одним із найсильніших штормів, які коли-небудь поширювалися на регіон.

Тайфун Шаньшань у Японії

Найбільший автовиробник Toyota призупинив роботу всіх своїх заводів у Японії, так само як і Nissan, Honda і виробники чипів Renesas.

За даними метеорологічного агентства, тайфун із поривами до 50 метрів на секунду (180 км на годину) перебував недалеко від міста Унзен у префектурі Нагасакі о 13:45, рухаючись на північ зі швидкістю приблизно 15 км на годину.

Тайфун Шаньшань ринув на Японію Фото: NHK

За даними компанії Kyushu Electric Power Co, майже 230 000 домогосподарств у семи префектурах залишилися без електрики в другій половині дня. Раніше компанія заявила, що жодних наслідків для її АЕС "Сендай" у місті Сацумасендай, куди шторм поширився раніше в четвер, не зафіксовано.

Генеральний секретар кабінету міністрів Есімаса Хаясі повідомив на пресконференції, що внаслідок інцидентів, пов'язаних із тайфуном, загинули троє людей і одна зникла безвісти, а агентство з боротьби зі стихійними лихами повідомило, що 45 осіб дістали поранення.

Метеорологічне агентство повідомило, що шторм тероризуватиме Кюсю протягом наступних кількох днів, а до вихідних, як очікують, наблизиться до центральних і східних регіонів, включно зі столицею Токіо.

Тайфун Шаньшань ринув на Японію

За даними влади, повідомлення про евакуацію по всій країні отримало понад 5,2 мільйона осіб.

Авіакомпанії, включно з ANA Holdings і Japan Airlines, уже оголосили про скасування майже 800 рейсів. За даними міністерства транспорту, у багатьох районах Кюсю призупинено рух поїздів, а також зупинено сотні автобусних і поромних сполучень.

Тайфун "Шаньшань" став останньою суворою погодною системою, що поширилася на Японію після тайфуну "Ампіл", який також призвів до відключень електроенергії та евакуацій на початку цього місяця.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як дослідники вишукують найбільш ранні ознаки формування тропічного циклону.