Заводы остановлены, людей эвакуируют: на Японию обрушился тайфун "Шаньшань"

Миллионам людей было приказано эвакуироваться из своих домов, поскольку тайфун принес сильный ветер и проливной дождь. 230 000 домохозяйств в семи префектурах остались без электричества.

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На юго-запад Японии обрушился тайфун "Шаньшань", принесший сильный ветер и проливной дождь. В результате этого были отключены электроэнергия, затруднено воздушное движение и закрыты крупные заводы. Три человека погибли. Об этом пишет Reuters.

Власти уже называют "Шаньшань" одним из самых сильных штормов, когда-либо обрушивавшихся на регион.

Тайфун Шаньшань в Японии

Крупнейший автопроизводитель Toyota приостановил работу всех своих заводов в Японии, также как и Nissan, Honda и производители чипов Renesas.

По данным метеорологического агентства, тайфун с порывами до 50 метров в секунду (180 км в час) находился недалеко от города Унзен в префектуре Нагасаки в 13:45, двигаясь на север со скоростью около 15 км в час.

Тайфун Шаньшань обрушился на Японию Фото: NHK

По данным компании Kyushu Electric Power Co, около 230 000 домохозяйств в семи префектурах остались без электричества во второй половине дня. Ранее компания заявила, что никаких последствий для ее АЭС "Сендай" в городе Сацумасендай, куда шторм обрушился ранее в четверг, не зафиксировано.

Генеральный секретарь кабинета министров Есимаса Хаяси сообщил на пресс-конференции, что в результате инцидентов, связанных с тайфуном, погибли три человека и один пропал без вести, а агентство по борьбе со стихийными бедствиями сообщило, что 45 человек получили ранения.

Метеорологическое агентство сообщило, что шторм терроризировать Кюсю в течение следующих нескольких дней, а к выходным, как ожидается, приблизится к центральным и восточным регионам, включая столицу Токио.

Тайфун Шаньшань обрушился на Японию

По данным властей, уведомления об эвакуации по всей стране получили более 5,2 миллиона человек.

Авиакомпании, включая ANA Holdings и Japan Airlines уже объявили об отмене почти 800 рейсов. По данным министерства транспорта, во многих районах Кюсю приостановлено движение поездов, а также остановлены сотни автобусных и паромных сообщений.

Тайфун "Шаньшань" стал последней суровой погодной системой, обрушившейся на Японию после тайфуна "Ампил", который также привел к отключениям электроэнергии и эвакуациям в начале этого месяца.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как исследователи выискивают самые ранние признаки формирования тропического циклона.