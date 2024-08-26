Появление самого яростного урагана можно предсказать за пару дней: как это удается ученым (видео)

Исследователи рассказали, на что они обращают внимание, выискивая самые ранние признаки формирования тропического циклона.

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Обычно ураганы начинаются как атмосферные тропические волны — области низкого давления, связанные с грозовыми скоплениями. По мере движения тропических волн на запад через тропические океаны, некоторые из них перерастают в нечто большее — ураганы. Но этот процесс превращения зависит от нескольких конкретных условий и ученые полагают, что по мере потепления планеты сила тропических ураганов будет лишь увеличиваться сезон за сезоном, пишет Live Science.

Чтобы предсказать, когда шторм превратиться в ураган, метеорологи всматриваются в спутниковые снимки и порой замечают едва заметные облачные образования, предвещающие формирование чего-то большего. По словам профессора метеорологии в Университете штата Пенсильвания Синчао Чэня, первые признаки зарождения потенциального урагана можно обнаружить за несколько дней до того, как шторм наберет свою самую яростную форму.

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По словам ученых, как правило, они используют спутниковые данные и компьютерные модели для поиска тонких перистых облаков, расходящихся наружу, а также изогнутых полосчатых облаков низкого уровня и падения атмосферного давления — все эти факторы являются ранними признаками зарождения урагана.

Профессор Чэнь отмечает, что умение прогнозирования появления чрезвычайно сильного урагана особенно важно в нынешнем сезоне атлантических штормов. Ранее ученые уже предупредили, что он, вероятно, станет одним из самых экстремальных. Более того, сезон ураганов в Атлантике, по сути, начался с рекорда — ураган Берил стал первым в истории, которому удалось достигнуть такой силы на столь раннем этапе сезона ураганов.

Формирование урагана Ирма в 2017 году, от возмущения до урагана с четким вихрем, наблюдаемое со спутника. Цвета показывают температуру верхней части облака Фото: European Space Agency

Потребовались годы наблюдений, но теперь ученые могут назвать основные условия, необходимые для формирования урагана. Во-первых, важную роль играет расстояние от экватора — как правило, тропические циклоны формируются минимум в 5 градусах от экватора. По словам ученых, так происходит потому, что сила Кориолиса, имеющая решающее значение для первоначального раскручивания циклонической системы, слабее вблизи экватора. Отметим, что эта сила вызвана вращением планеты, которое заставляет движущийся воздух поворачиваться и завихряться.

Во-вторых, для формирования урагана потребуется высокая температура поверхности океана — исследователи обнаружили, что температура поверхности моря должна составлять минимум 26,5 градуса по Цельсию. Известно, что именно теплая вода обеспечивает энергию, необходимую шторму, чтобы перерасти в океан — по сути, шторм поглощает тепло и влагу из океана, что позволяет ему расти.

В-третьих, для формирования урагана потребуется нестабильность атмосферы и влажность. Дело в том, что теплый приземистый воздух поднимается и остается теплее окружающего воздуха, что позволяет ему продолжать подниматься и формировать грозы. При этом в атмосфере должно быть много влаги, так как сухой воздух может вызвать испарение облаков, а значит движение внутри гроз ослабнет.

В-четвертых, для формирования урагана потребуется низкий вертикальный сдвиг ветра — дело в том, что сильный такой ветер сможет буквально разорвать ураган на части. Отметим, что вертикальный сдвиг ветра — изменение направления и скорости ветра в разных высотах. Он нарушает формирование и рост шторма, а также затрудняет урагану сохранение вихря в выравнивании.

Но, по словам профессора Чэня, ранее прогнозирование ураганов, на самом деле, требует большего, чем просто спутниковые наблюдения. Чтобы распознать ураган на самых ранних стадиях формирования, необходимо задействовать большое количество наземных станций и метеозондов, предоставляющих исчерпывающую информацию об атмосфере над открытым океаном.

Ученые также признают, что спутниковые снимки все еще являются одним из основных инструментов для раннего прогнозирования формирования ураганов. Ученые используют спутники, дающие информацию о структуре облаков, температуре поверхности моря и других атмосферных условиях.

Однако одних только спутниковых наблюдений недостаточно, чтобы метеорологи знали, какие тропические волны, скорее всего, перерастут в ураганы. Для этого профессор Чэнь с командой разработали новые методы включения спутниковых данных в компьютерные модели реальном времени. Речь идет о таких данных как уровни влажности, а также структуру облаков.

Ранее Фокус писал о том, что самый ранний и разрушительный ураган в истории показал будущее Земли: оно совсем не радостное.