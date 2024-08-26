Появу найлютішого урагану можна передбачити за кілька днів: як це вдається вченим (відео)

Дослідники розповіли, на що вони звертають увагу, вишукуючи найбільш ранні ознаки формування тропічного циклону.

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Зазвичай урагани починаються як атмосферні тропічні хвилі — області низького тиску, пов'язані з грозовими скупченнями. У міру руху тропічних хвиль на захід через тропічні океани, деякі з них переростають у щось більше — урагани. Але цей процес перетворення залежить від декількох конкретних умов, і вчені вважають, що в міру потепління планети сила тропічних ураганів буде лише збільшуватися сезон за сезоном, пише Live Science.

Щоб передбачити, коли шторм перетворитися на ураган, метеорологи вдивляються в супутникові знімки й часом помічають ледь помітні хмарні утворення, які віщують формування чогось більшого. За словами професора метеорології в Університеті штату Пенсільванія Сінчао Ченя, перші ознаки зародження потенційного урагану можна виявити за кілька днів до того, як шторм набуде своєї найлютішої форми.

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За словами вчених, як правило, вони використовують супутникові дані та комп'ютерні моделі для пошуку тонких пір'ястих хмар, що розходяться назовні, а також вигнутих смугастих хмар низького рівня і падіння атмосферного тиску — всі ці фактори є ранніми ознаками зародження урагану.

Професор Чень зазначає, що вміння прогнозування появи надзвичайно сильного урагану особливо важливе в нинішньому сезоні атлантичних штормів. Раніше вчені вже попередили, що він, імовірно, стане одним із найекстремальніших. Ба більше, сезон ураганів в Атлантиці, по суті, почався з рекорду — ураган Берил став першим в історії, якому вдалося досягти такої сили на такому ранньому етапі сезону ураганів.

Формування урагану Ірма 2017 року, від збурення до урагану з чітким вихором, спостережуване із супутника. Кольори показують температуру верхньої частини хмари Фото: European Space Agency

Знадобилися роки спостережень, але тепер учені можуть назвати основні умови, необхідні для формування урагану. По-перше, важливу роль відіграє відстань від екватора — як правило, тропічні циклони формуються мінімум за 5 градусів від екватора. За словами вчених, так відбувається тому, що сила Коріоліса, що має вирішальне значення для первісного розкручування циклонічної системи, слабша поблизу екватора. Зазначимо, що ця сила викликана обертанням планети, яке змушує рухоме повітря повертатися і завихрюватися.

По-друге, для формування урагану потрібна висока температура поверхні океану — дослідники виявили, що температура поверхні моря повинна становити мінімум 26,5 градуса за Цельсієм. Відомо, що саме тепла вода забезпечує енергію, необхідну шторму, щоб перерости в океан — по суті, шторм поглинає тепло і вологу з океану, що дає йому змогу рости.

По-третє, для формування урагану потрібні нестабільність атмосфери й вологість. Річ у тім, що тепле приземкувате повітря підіймається і залишається теплішим за навколишнє повітря, що дає йому змогу продовжувати підійматися і формувати грози. При цьому в атмосфері має бути багато вологи, оскільки сухе повітря може викликати випаровування хмар, а отже, рух усередині гроз ослабне.

По-четверте, для формування урагану потрібен низький вертикальний зсув вітру — річ у тім, що сильний такий вітер зможе буквально розірвати ураган на частини. Зазначимо, що вертикальний зсув вітру — зміна напрямку і швидкості вітру на різних висотах. Він порушує формування і зростання шторму, а також ускладнює урагану збереження вихору у вирівнюванні.

Але, за словами професора Ченя, раннє прогнозування ураганів насправді вимагає більшого, ніж просто супутникові спостереження. Щоб розпізнати ураган на ранніх стадіях формування, необхідно залучити велику кількість наземних станцій і метеозондів, що надають вичерпну інформацію про атмосферу над відкритим океаном.

Вчені також визнають, що супутникові знімки все ще є одним з основних інструментів для раннього прогнозування формування ураганів. Вчені використовують супутники, що дають інформацію про структуру хмар, температуру поверхні моря та інші атмосферні умови.

Однак одних тільки супутникових спостережень недостатньо, щоб метеорологи знали, які тропічні хвилі, найімовірніше, переростуть в урагани. Для цього професор Чень із командою розробили нові методи включення супутникових даних до комп'ютерних моделей у реальному часі. Йдеться про такі дані як рівні вологості, а також структуру хмар.

Раніше Фокус писав про те, що найбільш ранній і руйнівний ураган в історії показав майбутнє Землі: воно зовсім не радісне.