Неймовірна напруга. Ураган Ернесто на швидкості 137 км/год зафіксували з космосу (відео)

Знімок був зроблений супутником на висоті понад 35 тисяч кілометрів над Землею, коли ураган Ернесто на всіх парах мчав через Атлантику.

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Кліматична криза Землі відповідальна не тільки за неймовірні хвилі спеки та посухи, які обрушуються на планету. Вона також робить урагани по всьому світу більш екстремальними. У результаті новий сезон ураганів в Атлантиці буквально почався з рекордів — ураган Берил першим в історії досяг 4 категорії ще наприкінці червня 2024 року, чим і встановив рекорд, пише Space.

Тепер ураган Ернесто в суботу, 17 серпня, обрушився на Бермудські острови, де вилив на землю від 18 до 23 сантиметрів дощу, повалив дерева і спричинив вимкнення електроенергії по всьому острову. На щастя для науки й нас, супутник GOES-East NOAA сфотографував ураган, що мчав через Атлантичний океан на швидкості 137 км/год, після того, як він обрушився на острови.

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Дослідники почали спостереження за ураганом Ернесто ще минулого тижня, коли він лише розпочав свій рух до Бермудських островів, несучи з собою сильні зливи та небезпечні вітри. Знімки були зроблені супутником з висоти 35 785 кілометрів над екватором планети. На кадрах видно спалахи блискавок, що усіяли зовнішні смуги урагану всього за день до того, як він обрушився на Бермудські острови.

Зазначимо, що GOES-East безперервно відстежує Атлантику, надаючи вченим інформацію в реальному часі. Це допомагає дослідникам відстежувати й прогнозувати урагани та їхній рух, особливо це стосується тих, що загрожують житловим районам. Відомо, що супутники роблять знімки кожні 30 секунд, що дає змогу вченим визначати їхній рух та інтенсивність самого шторму.

Інші супутники NOAA, що сфотографували Бермудські острови, а також Пуерто-Рико і Віргінські острови до і після того, як ураган Ернесто пронісся над Бермудськими островами, показують, що ці території залишилися без електроенергії через шторм. Наслідки були особливо екстремальними в Пуерто-Рико, де сотні тисяч жителів залишилися без електрики та води протягом декількох днів після того, як Ернесто пронісся повз по дорозі на Бермуди.

Два інших супутники NOAA, які використовуються для створення короткострокових і довгострокових прогнозів погоди, зафіксували Ернесто, коли шторм завис над Бермудськими островами 18 серпня. Око урагану ширяло над регіоном понад дві години, перш ніж обрушити на нього сильні дощі.

До слова, за допомогою супутників ученим також вдалося простежити момент, коли минулого тижня Ернесто перетворився з тропічного шторму на ураган. Це п'ятий пойменований шторм і третій ураган сезону ураганів в Атлантиці цього року. Очікується, що ураган триватиме з 1 червня до 30 листопада, а дослідники попередили, що сезон може виявитися напруженим через вищі температури океану.

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