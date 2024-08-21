Невероятное напряжение. Ураган Эрнесто на скорости 137 км/час запечатлели из космоса (видео)

Снимок был сделан спутником на высоте более 35 тысяч километров над Землей, когда ураган Эрнесто на всех парах мчался через Атлантику.

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Климатический кризис Земли ответственен не только за невероятные волны жары и засухи, которые обрушиваются на планету. Он также делает ураганы по всему миру более экстремальными. В результате новый сезон ураганов в Атлантике буквально начался с рекордов — ураган Берил первым в истории достиг 4 категории еще в конце июня 2024 года, чем и установил рекорд, пишет Space.

Теперь ураган Эрнесто в субботу, 17 августа, обрушился на Бермудские острова, где вылил на землю от 18 до 23 сантиметров дождя, повалил деревья и вызвал отключения электроэнергии по всему острову. К счастью для науки и нас, спутник GOES-East NOAA запечатлел ураган, мчащийся через Атлантический океан на скорости 137 км/час, после того, как он обрушился на острова.

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Исследователи начали наблюдение за ураганом Эрнесто еще на прошлой неделе, когда он лишь начал свое движение к Бермудским островам, неся с собой сильные ливни и опасные ветры. Снимки были сделаны спутником с высоты 35 785 километров над экватором планеты. На кадрах видны вспышки молний, усеивающие внешние полосы урагана всего за день до того, как он обрушился на Бермудские острова.

Отметим, что GOES-East непрерывно отслеживает Атлантику, предоставляя ученым информацию в реальном времени. Это помогает исследователям отслеживать и прогнозировать ураганы и их движение, в особенности это касается тех, что угрожают жилым районам. Известно, что спутники делают снимки каждые 30 секунд, что позволяет ученым определять их движение и интенсивность самого шторма.

Другие спутники NOAA, запечатлевшие Бермудские острова, а также Пуэрто-Рико и Виргинские острова до и после того, как ураган Эрнесто пронесся над Бермудскими островами, показывают, что эти территории остались без электроэнергии из-за шторма. Последствия были особенно экстремальными в Пуэрто-Рико, где сотни тысяч жителей остались без электричества и воды в течение нескольких дней после того, как Эрнесто пронесся мимо по пути на Бермуды.

Да других спутника NOAA, используемые для создания краткосрочных и долгосрочных прогнозов погоды, запечатлели Эрнесто, когда шторм завис над Бермудскими островами 18 августа. Глаз урагана парил над регионом более двух часов, прежде чем обрушить на него сильные дожди.

К слову, с помощью спутников ученым также удалось проследить момент, когда на прошлой неделе Эрнесто превратился из тропического шторма в ураган. Это пятый поименованный шторм и третий ураган сезона ураганов в Атлантике этого года. Ожидается, что ураган продлится с 1 июня по 30 ноября, а исследователи предупредили, что сезон может оказаться напряженным из-за более высоких температур океана.

Ранее Фокус писал о том, что климат наносит сокрушительный удар планете: Земля на пороге новых климатических катастроф.