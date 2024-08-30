Европа и Украина готовятся к аномально теплому сентябрю

Этим летом Европа страдала от аномальной жары. И осень не принесет облегчения.

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Европа готовится к необычно теплому началу сентября после жары и засухи летом 2024 года. Сентябрь тоже будет теплым, ведь температура на материке в начале месяца будет на 5-8 градусов выше 30-летнего среднего значения. Особенно теплой погода будет на юге Германии, на Балканах, в Украине и в странах Балтии. Об этом пишет Bloomberg.

Метеоролог Мэтью Дросс говорит, что всему виной глобальное потепление. Именно из-за него летняя жара продолжится в Европе на сентябрь и даже октябрь.

Это увеличивает угрозу экстремальных погодных явлений, таких как наводнения, сильные штормы и лесные пожары, но более мягкие погодные условия также могут задержать начало отопительного сезона, как в 2023 году.

По словам Джейсона Николса, метеоролога AccuWeather Inc. в некоторых регионах, включая большую часть Украины, Балкан и Восточной Европы, засуха сохранится и в сентябре.

После середины сентября прогноз неопределенный, поскольку он будет зависеть от влияния теплого Атлантического океана и явления Ла-Нинья. Атлантические температуры были близки к рекордно высоким в течение нескольких месяцев, и исторически это согревало Европу в сентябре.

Остатки тропических систем также могут стать "темным пятном" сентября, потенциально обрушив на Великобританию, Францию и часть Европы сильные дожди и ураганы.

Погода в Украине на сентябрь 2024 года

Синоптики говорят, что жара в Украине не спадет с приходом осени. Синоптик Игорь Кибальчич ранее прогнозировал, что 1 сентября температура у нас в стране будет повышаться до +35°C.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что август завершается, а сентябрь начинается горячей и преимущественно сухой погодой.

Температура воздуха в дневные часы составит +30... +34 градуса, разве что в южной части немного ниже, +27... +30 градусов.

Дожди 31 августа и 1 сентября маловероятны, кратковременные дожди вероятны только в южной части. Ожидать ослабления жары можно только с 3 сентября.

Напомним, от сложных погодных явлений сейчас страдает Япония. На остров Кюсю налетел тайфун "Шаньшань", тысячи людей остались без света, по меньшей мере трое погибли.