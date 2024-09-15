У Польщі під воду після прориву дамби пішло місто: Туск планує оголосити стан стихійного лиха (відео)

Сотні людей відрізані від світу через масштабні повені. Найкритичніша ситуація у містах Глухолази, Строне-Шльонські та Клодзко. Україна запропонувала Польщі допомогу.

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Місто Строне-Шльонські на південному заході Польщі опинилося під водою. Через повінь було пошкоджено дамбу на річці Моравка. Вертольоти з Вроцлава вирушили до населеного пункту. Багато жителів очікують евакуації на дахах своїх будинків. Негода забрала життя вже двох людей, повідомляє польська радіостанція RMF24. У соцмережах публікують наслідки стихійного лиха.

Тіло 42-річного чоловіка без ознак насильницької смерті виявили у потоці води у місті Бельсько-Бяла Сілезького воєводства. Раніше загиблого знайшли у Клодському повіті.

600 людей були відрізані від світу в Строне-Шльонські. Вода руйнує це місто, розташоване в районі Клодзко, після того, як були зруйновані насипи біля дамби на сусідньому водосховищі. У населеному пункті разом із місцевими жителями перебувають пів сотні солдатів військ тероборони країни, які прибули туди на допомогу.

У деяких населених пунктах гміни Клодзко влада попереджає про другу хвилю повені, яка, за прогнозами, має бути вищою за попередню на один метр.

У населеному пункті Глухолази велика вода зруйнувала тимчасовий міст.

У зоні стихійного лиха перебувають члени польського уряду, зокрема премʼєр-міністр Дональд Туск, віцепрем'єр Владислав Косіняк-Камиш, глава МВС Томаш Сємоняк, міністр інфраструктури Даріуш Клімчак.

Туск заявив, що планує оголосити у Польщі стан стихійного лиха через масштабні повені.

"Після консультацій з профільними міністрами та службами я розпорядився підготувати постанову Ради міністрів про введення стану стихійного лиха", — написав очільник польського уряду.

Він також зазначив, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль висловив солідарність із Польщею та готовність негайно направити сотню рятувальників, оснащених спеціальним обладнанням, для боротьби з паводком.

Нагадаємо, 15 вересня мер столиці Угорщини Гергей Корачонь попередив, що до Будапешта наближається найбільша за останнє десятиліття повінь.

У Східній Європі лютує циклон "Борис". Найбільших збитків від стихії зазнали Австрія, Чехія, Польща, Румунія, Словаччина та Угорщина. Багато міст і сіл у цих країнах повністю затоплено, десятки тисяч жителів залишилися без електроенергії.