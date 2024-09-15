На Будапешт суне "повінь десятиліття": пік Дунаю сягне 8 метрів

Мер столиці Угорщини Гергей Корачонь попередив про закриття нижніх набережних Буди і Пешта із вечора понеділка. Рівень води буде найвищим у другій половині тижня.

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Найбільша повінь за останнє десятиліття наближається до Будапешта. Про це заявив мер столиці Угорщини Гергей Корачонь у своєму зверненні, опублікованому в неділю вранці, 15 вересня.

Готовність до протипаводкового захисту у місті підвищать до третього рівня з понеділка. Очікується, що рівень води буде найвищим у другій половині тижня, і через сильні дощі він спадатиме повільно.

Корачонь повідомив, що нижні набережні Пешта і Буди будуть закриті з 20:00 понеділка. Він просить тих, хто паркує там свої автомобілі, переставити їх, інакше столична влада буде змушена їх прибрати. Мер сказав, що острів Маргіт особливо вразливий до повеней, тому також слід очікувати закриття набережних.

Очікується, що пік Дунаю сягне восьми метрів.

Негода останніх днів вплинула і на решту території Угорщини. Країною прокотилися урагани, які завдали значних збитків. Зокрема пошкоджені лінії електропередач. Найчастіше за допомогою зверталися через падіння дерев і гілок на дороги.

Нагадаємо, повені накрили низку європейських країн. У Румунії загинуло четверо людей. У Чехії без світла залишилися понад 60 тисяч домогосподарств. Через сильні опади у Польщі та Чехії залізничні оператори тимчасово скасували низку рейсів.

Начальниця відділу агрометеорології Українського гідрометцентру Тетяни Адаменко заявила, що тепло в Україні триватиме до кінця вересня.