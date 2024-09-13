У вересні очікується похолодання: метеорологиня назвала ймовірну дату

На заході знизилася температура повітря через хмарність, яку спричинив циклон з Італії. За словами метеорологині Тетяни Адаменко, він не дійде до східних областей України.

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Щонайменше протягом тижня в Україні зберігатимуться літні температури повітря. За словами начальниці відділу агрометеорології Українського гідрометцентру Тетяни Адаменко, тепло триватиме до кінця вересня. Про це вона розповіла в інтервʼю OBOZ.UA.

"Найближчим часом — щонайменше протягом тижня — у нас зберігатиметься літній характер погоди. Літо ще триває. Завершення літа — це коли середньоденна температура нижча за 15 градусів. А у нас вона набагато вища, +18…+22 градуси. Можливо, на заході через хмарність кілька днів буде нижчою, але потім температура знову підвищиться. Якихось кардинальних змін не варто очікувати", — сказала Тетяна Адаменко.

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Вона зауважила, що протягом тижня температура повітря становитиме 25-28 градусів на день, на заході через циклон і хмарність буде прохолодніше — 15-20 градусів тепла, проте на сході температура підвищуватиметься до 32 градусів.

Метеорологиня розповіла, що зниження температури на заході повʼязане з хмарністю, яку приніс циклон з Італії. Нині він визначає погоду у західних регіонах, доходить до Одеси та, ймовірно, до Миколаєва. Там очікуються дощі, найбільші 14 та 15 вересня. Тоді як на сході опадів не спостерігається, температура повітря вдень становить 26-27 градус тепла, на крайньому сході — до +32 градусів. Цей циклон, за словами Адаменко, не дійде до сходу. Адже над Великою Британією вже формується антициклон.

Така літня погода може тривати до кінця вересня.

"Вересень стає в Україні літнім місяцем. Торік було так, можливо, й цього року. Отже, це вже тенденція", — наголосила вона.

Метеорологиня додала, що похолодання можливе після 20 вересня, а саме 23-25 числа.

Нагадаємо, ввечері 12 вересня блискавка вдарила в будинок у Глевасі Київській області. В результаті чого вогонь відразу його охопив, будівля згоріла дотла.