В сентябре ожидается похолодание: метеоролог назвала вероятную дату

На западе снизилась температура воздуха из-за облачности, которую вызвал циклон из Италии. По словам метеоролога Татьяны Адаменко, он не дойдет до восточных областей Украины.

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По меньшей мере в течение недели в Украине будут сохраняться летние температуры воздуха. По словам начальника отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяны Адаменко, тепло продлится до конца сентября. Об этом она рассказала в интервью OBOZ.UA.

"В ближайшее время — как минимум в течение недели — у нас будет сохраняться летний характер погоды. Лето еще продолжается. Завершение лета — это когда среднедневная температура ниже 15 градусов. А у нас она намного выше, +18...+22 градуса. Возможно, на западе из-за облачности несколько дней будет ниже, но потом температура снова повысится. Каких-то кардинальных изменений не стоит ожидать", — сказала Татьяна Адаменко.

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Она отметила, что в течение недели температура воздуха составит 25-28 градусов в день, на западе из-за циклона и облачности будет прохладнее — 15-20 градусов тепла, однако на востоке температура будет повышаться до 32 градусов.

Метеоролог рассказала, что снижение температуры на западе связано с облачностью, которую принес циклон из Италии. Сейчас он определяет погоду в западных регионах, доходит до Одессы и, вероятно, до Николаева. Там ожидаются дожди, самые сильные 14 и 15 сентября. Тогда как на востоке осадков не наблюдается, температура воздуха днем составляет 26-27 градусов тепла, на крайнем востоке — до +32 градусов. Этот циклон, по словам Адаменко, не дойдет до востока. Ведь над Великобританией уже формируется антициклон.

Такая летняя погода может продлиться до конца сентября.

"Сентябрь становится в Украине летним месяцем. В прошлом году было так, возможно, и в этом году. Итак, это уже тенденция", — подчеркнула она.

Метеоролог добавила, что похолодание возможно после 20 сентября, а именно 23-25 числа.

Напомним, вечером 12 сентября молния ударила в дом в Глевахе Киевской области. В результате чего огонь сразу его охватил, здание сгорело дотла.