Магнитные бури, дожди с грозами и похолодание: каких погодных сюрпризов ждать в Украине

Погода еще порадует украинцев теплом бабьего лета, но в некоторых регионах уже прогнозируют постепенное похолодание. В то же время на востоке и юге устойчиво держится жара до +32 градусов.

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В Украине продолжается бабье лето, однако на этой неделе погода приготовила некоторые сюрпризы. Деталями поделилась синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды: магнитные бури и дожди

11 сентября прогнозируют магнитные бури. В Украине продолжается бабье лето. В большинстве регионов ожидается сухая и очень теплая погода, днем столбики термометров будут фиксировать от +25 до +30 градусов.

На западе будет холоднее и могут местами пройти дожди. Температура днем — от +18 до +23 градусов. Вечером также возможны дожди с грозами в Одесской области.

В Киеве осадков не предвидится, а температура поднимется до +27 градусов. 12 и 13 сентября в столице будет дождливо.

"Хотя на температурный режим осадки особо не повлияют, теплая погода и в дальнейшем будет преобладать", — подчеркнула Диденко.

В целом 12-13 сентября дожди ожидаются по всей территории страны.

Когда будет похолодание — прогноз погоды

Синоптик Украинского гидрометцентра Диана Кривобок в комментарии УНИАН пояснила, что пока о значительном похолодании речь не идет, но уже наблюдается тенденция снижения температуры ночью. Днем же становится прохладнее только на западе.

Эксперт предупредила, что 11 сентября не исключены кратковременные дожди с грозами на крайнем западе. 14 сентября в Украине также ожидаются небольшие, а на западе умеренные и местами значительные, дожди.

Ночью 11 и 12 сентября столбики термометров будут фиксировать ночью от +15 до +22 градусов. Днем температура будет прогреваться до +24-29 градусов. На востоке и юге будет теплее — до +32 градусов.

Напомним, сообщалось, уже 14-16 сентября загрязнение достигнет Десной Киевской области, и столица рискует остаться без основного источника питьевой воды. В "Киевводоканале" заверили, что держат ситуацию с качеством воды под контролем и угрозы для киевлян сейчас нет.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что загрязнение вызвал сахарный завод в Курской области РФ. По его словам, россияне сбрасывали нечистоты в воду, из-за чего начался замор рыбы в Сейме.