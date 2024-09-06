Классическое бабье лето с нюансом: какая погода будет в Украине на выходных

Осадков 7-8 сентября в Украине в целом не ожидается — только на крайнем юге возможны дожди.

Related video

В эти выходные в Украине ожидается настоящее классическое бабье лето. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"В субботу и воскресенье в Украине будет царить просто классическое бабье лето — сухо, солнечно, тепло. Максимальная температура воздуха ожидается в пределах +24+28 градусов, в ночные часы, а также рано утром и вечером уже пахнет осенью, где-то +12+17 градусов. Так что выбираясь на природу, уже надо брать с собой что-то потеплее, да и дома на ночь напрочь открытые окна не актуально — можно протащить шею или спину", — рассказала она.

Наталка Диденко добавила, что 7-8 сентября в Украину придет антициклон и обусловит сухую погоду, лишь на юге страны пройдут локальные дожди.

Впрочем не обойдется без "нюанса".

"В южной части и на востоке Украины возможны штормовые порывы восточного и юго-восточного ветра до 15-20 метров в секунду", — предупредила синоптик.

Погода в Киеве на выходные 7 и 8 сентября на выходные

В Киеве суббота и воскресенье будут ясными солнечными с ночной свежестью, +12 +14 градусов, и дневным комфортным теплом, до +26, +27 градусов. С ветерком. Восточным или юго-восточным.

Напомним, что одесситы заметили, что море начало светиться "ярко-голубым сиянием". В СМИ объяснили, что это связано с размножением одноклеточных водорослей.