В Одессе вода в море начала светиться ярко голубым цветом: что произошло (видео)

Как отмечают журналисты, к такому эффекту привело чрезмерное цветение морской воды из-за размножения одноклеточных водорослей.

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На побережье Черного моря в Одессе вода начала светиться ярким голубым цветом, похожим на огонь. Об этом сообщил местный телеграм-канал "Новости Одесса".

"В Одессе море начало светиться ярко-голубым сиянием", — говорится в сообщении.

Журналисты также обнародовали видео природного явления. На нем видно, что поверхность вода подсвечивается голубым цветом, а также кажется, что на поверхности водоема происходит пожар.

Причиной такого явления журналисты указывают "красный прилив" — чрезмерное цветение морской воды из-за размножения одноклеточных водорослей.

Напомним, исследователи из NASA впервые нашли на нашей планете электрическое поле, которое имеет такое же фундаментальное значение для Земли, как гравитационное и магнитное поле.

Как уже писал Фокус, обнаружена новая загадочная структура у центра Млечного Пути, которая нарушает правила. Кольцо, которое можно увидеть только в радиоволнах, может быть создано нестабильной звездой, сбрасывающей свою оболочку.