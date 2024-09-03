В Одесі вода у морі почала світитись яскраво блакитним кольором: що сталось (відео)

Як зазначають журналісти, до такого ефекту призвело надмірне цвітіння морської води через розмноження одноклітинних водоростей.

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На узбережжі Чорного моря в Одесі вода почала світитись яскравим блакитним кольором, схожим на вогонь. Про це повідомив місцевий телеграм-канал "Новости Одесса".

"В Одесі море почало світитися яскраво-блакитним сяйвом", — йдеться у повідомленні.

Журналісти також оприлюднили відео природнього явища. На ньому видно, що поверхня вода підсвічується блакитним кольором, а також здається, що на поверхні водойми відбувається пожежа.

Причиною такого явища журналісти вказують "червоний приплив" — надмірне цвітіння морської води через розмноження одноклітинних водоростей.

Нагадаємо, дослідники з NASA вперше знайшли на нашій планеті електричне поле, яке має таке ж фундаментальне значення для Землі, як гравітаційне і магнітне поле.

Як уже писав Фокус, виявлено нову загадкову структуру біля центру Чумацького Шляху, яка порушує правила. Кільце, яке можна побачити тільки в радіохвилях, може бути створено нестабільною зіркою, що скидає свою оболонку.