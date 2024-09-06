Класичне бабине літо з нюансом: яка погода буде в Україні на вихідних

Опадів 7-8 вересня в Україні загалом не очікується — тільки на крайньому півдні можливі дощі.

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Цими вихідними в Україні очікується справжнє класичне бабине літо. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"В суботу та неділю в Україні пануватиме просто класичне бабине літо — сухо, сонячно, тепло. Максимальна температура повітря очікується в межах +24+28 градусів, у нічні години, а також рано-вранці та ввечері вже пахне осінню, десь +12+17 градусів. Так що вибираючись на природу, вже треба брати із собою щось тепліше, та й вдома на ніч геть відкриті вікна не актуально — можна протягти шию чи спину", — розповіла вона.

Наталка Діденко додала, що 7-8 вересня в Україну прийде антициклон і зумовить суху погоду, лише на півдні країни пройдуть локальні дощі.

Втім не обійдеться без "нюансу".

"У південній частині та на сході України можливі штормові пориви східного та південно-східного вітру до 15-20 метрів за секунду", — попередила синоптикиня.

Погода в Києві на вихідні 7 і 8 вересня

У Києві субота та неділя будуть ясними сонячними із нічною свіжістю, +12+14 градусів, та денним комфортним теплом, до +26, +27 градусів. Із вітерцем. Східним чи південно-східним.

Нагадаємо, що одесити помітили, що море почало світитися "яскраво-блакитним сяйвом". У ЗМІ пояснили, що це пов’язано з розмноженням одноклітинних водоростей.