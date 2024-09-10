Киев может остаться без основного источника питьевой воды: в "Киевводоканале" сделали уточнение

Вероятность самого пессимистического сценария сегодня низкая, заявили представители компании. Вода в дома жителей столицы отвечает установленным нормам и регулярно проверяется, поэтому ситуация контролируемая.

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Киев якобы может остаться без основного источника питьевой воды и причиной тому стало загрязнение реки Десна, о чем заявлял замдиректора "Киевводоканала" Владимир Костюк. Позже в компании уточнили, что информация является некорректной и ситуация контролируемая. Об этом говорится в сообщении на странице в социальной сети Facebook.

Качество воды, которая подается в дома жителей столицы, соответствует всем установленным нормам и никакой угрозы для потребителей нет. В результате, как отметили в "Киевводоканале", ситуация контролируемая.

"Хотим подчеркнуть, что представитель Киевводоканала в эфире телеканала "Эспрессо" озвучил наиболее пессимистический сценарий развития событий, вероятность которого пока низкая. Вместе с тем, Киевводоканал готов к возможным вызовам и заблаговременно принимает все меры, чтобы киевляне продолжали получать качественное водоснабжение", — говорится в сообщении.

Лаборатории "Киевводоканала" также регулярно берут пробы воды на Деснянской водопроводной станции, а также в Черниговской области, чтобы оперативно отслеживать ситуацию.

В случае, если показатели воды в Десне резко ухудшатся, тогда будет внедрена специальная технология усиленной очистки с использованием активированного угля. Он должен эффективно убрать органические загрязнения и неприятные запахи.

"В месте водозабора установлено дополнительное боновое ограждение, которое предотвращает попадание грязи и мусора, находящихся на поверхности воды, тем самым повышая эффективность защиты от загрязнений. На предприятии создана рабочая группа по вопросам реагирования на ситуации, которые могут представлять угрозу ухудшения качества воды Днепровской водопроводной станции в случае загрязнения реки Десна. Специалисты будут предусматривать возможные вызовы, прорабатывать все сценарии развития событий и готовиться к ним", — подытожили в "Киевводоканале".

11 сентября состоится брифинг, где специалисты подробнее расскажут о состоянии воды в Киеве и возможных рисках.

Напомним, 10 сентября заместитель директора ЧАО "Киевводоканал" Владимир Костюк заявил, что Киев может остаться без основного источника питьевой воды из-за загрязнения Десны. В худшем случае столице придется отказаться от Деснянской станции и перейти на Днепровскую и артезианские источники. Но альтернативная система водоснабжения не сможет обеспечить весь город Киев, подчеркнул Владимир Костюк.

Также сообщалось, что загрязненная вода движется по Десне и может достичь Киевской области уже 14-16 сентября. "Киевводоканал" готов действовать, если качество воды резко ухудшится. Сейчас худшие показатели фиксируют в Чернигове и селе Боромыки.