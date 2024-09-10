Загрязнение движется по Десне к Киевской области: ориентировочные даты ухудшения воды в регионе

"Киевводоканал" готов действовать, если качество воды резко ухудшится. Сейчас худшие показатели фиксируют в Чернигове и селе Боромыки.

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Загрязненная вода движется по Десне и может достичь Киевской области уже 14-16 сентября. Об этом со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра 10 сентября сообщили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Пресс-служба заверила, что "Киевводоканал" готов немедленно откорректировать технологические процессы, если качество воды резко ухудшится. Однако пока таких рисков нет.

Государственные лаборатории проводят усиленный мониторинг воды, в том числе в районе столичных питьевых водозаборов. Сейчас нарушений норм в пробах воды из централизованного водоснабжения не обнаружено.

По состоянию на утро 10 сентября загрязнение продвинулось примерно на 191 километр от впадения Сейма в Десну. В районе села Шестовица фиксируют потемнение воды, специфический запах, скопление мелкой рыбы под берегом и единичные случаи гибели рыбы.

В районе Чернигова ситуация улучшилась. В целом загрязнение движется по руслу Десны. Худшие показатели фиксируют в селе Боромики и Чернигове. Там содержание железа в воде превышено в 2,3 раза.

"В реке Сейм в Сумской и Черниговской области постепенно происходит улучшение ситуации, содержание растворенного кислорода медленно растет, однако все еще находится ниже нормы", — сообщили в Минприроды.

В течение суток в Чернигове собрали и утилизировали 25 килограммов погибшей рыбы. В Сумской области случаев замора рыбы зафиксировано не было.

Напомним, 1 сентября жителей Чернигова призвали воздержаться от купания в Десне. Мэр города Александр Ломако предупредил, что приближается загрязненная вода из реки Сейм.

Утром 9 сентября на центральном пляже Чернигова зафиксировали "незначительный неприятный запах" и воду "темного цвета". В ОВА информировали, что пятно уже не такое концентрированное и движется медленнее течения.