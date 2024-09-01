Загрязненная вода из Сейма по Десне приближается к Чернигову: горожан призвали не купаться в реке

Муниципальная стража Чернигова днем осуществила рейд на местный пляж и предупредила людей в местах отдыха около Десны.

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В воскресенье, 1 сентября, секретарь Черниговского городского совета и исполняющий обязанности городского головы Александр Ломако предупредил о возможном загрязнении воды в реке Десна. Соответствующее сообщение он разместил в Facebook в полдень.

"По ориентировочным расчетам экологов загрязненная вода из реки Сейм по реке Десна дойдет до Чернигова уже сегодня после обеда", — написал он.

Ломако призвал горожан воздержаться от купания в Десне из-за возможной опасности. Он также добавил, что работники муниципальной стражи провели рейд на городском пляже и предупредили отдыхающих о возможных рисках.

Фото: Скриншот

После обеда Ломако информацию не обновлял. Ситуацию с загрязнением не комментировали в Черниговской областной военной администрации.

31 августа министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец в комментарии для "Укринформа" сообщил, что загрязненная вода движется со скоростью 20-25 км в день. Специалисты сосредоточены на том, чтобы вредные вещества не достигли питьевого водозабора Киева. Результаты работы станут известны 5-6 сентября.

Напомним, 30 августа заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Александр Краснолуцкий отметил, что ни Сейм, ни Десна не являются реками, благодаря которым осуществляется питьевое водоснабжение.

28 августа Киевская областная комиссия ТЭБ и ЧС рекомендовала не пользоваться водой из Десны, запретить там купаться и ловить рыбу.