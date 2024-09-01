Забруднена вода із Сейму по Десні наближається до Чернігова: містян закликали не купатися у річці
Муніципальна варта Чернігова вдень здійснила рейд на місцевий пляж і попередила людей в місцях відпочинку біля Десни.
У неділю, 1 вересня, секретар Чернігівської міської ради та виконуючий обов'язки міського голови Олександр Ломако попередив про можливе забруднення води в річці Десна. Відповідний допис він розмістив у Facebook опівдні.
"За орієнтовними розрахунками екологів забруднена вода з річки Сейм по річці Десна дійде до Чернігова вже сьогодні після обіду", — написав він.
Ломако закликав містян утриматися від купання в Десні через можливу небезпеку. Він також додав, що працівники муніципальної варти провели рейд на міському пляжі та попередили відпочивальників про можливі ризики.
По обіді Ломако інформацію не оновлював. Ситуацію із забрудненням не коментували у Чернігівській обласній військовій адміністрації.
31 серпня міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець у коментарі для "Укрінформу" повідомив, що забруднена вода рухається зі швидкістю 20-25 км на день. Фахівці зосереджені на тому, щоб шкідливі речовини не досягли питного водозабору Києва. Результати роботи стануть відомі 5-6 вересня.
Нагадаємо, 30 серпня заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Олександр Краснолуцький зазначив, що ні Сейм, ні Десна не є річками, завдяки яким здійснюється питне водопостачання.
28 серпня Київська обласна комісія ТЕБ та НС рекомендувала не користуватися водою з Десни, заборонити там купатися та ловити рибу.