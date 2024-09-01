Забруднена вода із Сейму по Десні наближається до Чернігова: містян закликали не купатися у річці

Муніципальна варта Чернігова вдень здійснила рейд на місцевий пляж і попередила людей в місцях відпочинку біля Десни.

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У неділю, 1 вересня, секретар Чернігівської міської ради та виконуючий обов'язки міського голови Олександр Ломако попередив про можливе забруднення води в річці Десна. Відповідний допис він розмістив у Facebook опівдні.

"За орієнтовними розрахунками екологів забруднена вода з річки Сейм по річці Десна дійде до Чернігова вже сьогодні після обіду", — написав він.

Ломако закликав містян утриматися від купання в Десні через можливу небезпеку. Він також додав, що працівники муніципальної варти провели рейд на міському пляжі та попередили відпочивальників про можливі ризики.

Фото: Скриншот

По обіді Ломако інформацію не оновлював. Ситуацію із забрудненням не коментували у Чернігівській обласній військовій адміністрації.

31 серпня міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець у коментарі для "Укрінформу" повідомив, що забруднена вода рухається зі швидкістю 20-25 км на день. Фахівці зосереджені на тому, щоб шкідливі речовини не досягли питного водозабору Києва. Результати роботи стануть відомі 5-6 вересня.

Нагадаємо, 30 серпня заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Олександр Краснолуцький зазначив, що ні Сейм, ні Десна не є річками, завдяки яким здійснюється питне водопостачання.

28 серпня Київська обласна комісія ТЕБ та НС рекомендувала не користуватися водою з Десни, заборонити там купатися та ловити рибу.