Забруднення Десни: у Міністерстві екології роз'яснили ситуацію з річкою (відео)

Як розповів заступник міністра Олександр Краснолуцький, забруднення органічними речовинами призвело до того, що в річці Сейм почав падати рівень кисню. Через це почала вимирати риба.

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Забруднення річок Сейм і Десна створило проблему, проте ситуація контрольована. Про це заявив перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександр Краснолуцький "РБК Україна".

"Ситуація на сьогоднішній день контрольована. Так, дійсно, проблема є, але ситуація контрольована", — зазначив він.

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Краснолуцький підкреслив, що забруднення йдуть територією Чернігівської області і не дійшли до Київської. Ба більше, вони все ще на великій відстані від самого Чернігова.

"Усі відбори показують однакові результати — є органічне забруднення, а хімічного або токсичного забруднення зараз немає", — сказав він.

За словами чиновника, забруднення органічними речовинами призвело до того, що в річці Сейм почав падати рівень кисню. Через це почала вимирати риба. Також спостерігалися зміни запаху та кольору річки.

Краснолуцький заявив, що забруднення з річки Сейм перейшло на Десну, де теж спостерігається загибель риби. Однак ні Сейм, ні Десна не є річками, за рахунок яких здійснюється питне водопостачання.

Представник міністерства заявив, що проводяться дослідження і роботи з ліквідації забруднення.

Олександр Краснолуцький про забруднення річок Сейм і Десна

Нагадаємо, у Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що для запобігання негативного впливу на здоров'я рекомендується не користуватися водою річки Десна, заборонити там купання та вилов риби.

Також 27 серпня Державне агентство меліорації та рибного господарства України повідомило, що з 14 серпня росіяни, ймовірно скидаючи відходи невідомих речовин у річку Сейм, спричинили масштабне забруднення водойми.