Загрязнение Десны: в Министерстве экологии разъяснили ситуацию с рекой (видео)

Как рассказал замминистра Александр Краснолуцкий, загрязнение органическими веществами привело к тому, что в реке Сейм начал падать уровень кислорода. Из-за этого начала вымирать рыба.

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Загрязнение рек Сейм и Десна создало проблему, однако ситуация контролируемая. Об этом заявил первый заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Александр Краснолуцкий "РБК Украина".

"Ситуация на сегодняшний день контролируемая. Да, действительно, проблема есть, но ситуация контролируемая", — отметил он.

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Краснолуцкий подчеркнул, что загрязнения идут по территории Черниговской области и не дошли до Киевской. Более того, они все еще на большом расстоянии от самого Чернигова.

"Все отборы показывают одинаковые результаты — есть органическое загрязнение, а химического или токсического загрязнения сейчас нет", — сказал он.

По словам чиновника, загрязнение органическими веществами привело к тому, что в реке Сейм начал падать уровень кислорода. Из-за этого начала вымирать рыба. Также наблюдались изменения запаха и цвета реки.

Краснолуцкий заявил, что загрязнение из реки Сейм перешло на Десну, где тоже наблюдается гибель рыбы. Однако ни Сейм, ни Десна не являются реками, за счет которых осуществляется питьевое водоснабжения.

Представитель министерства заявил, что проводятся исследования и работы по ликвидации загрязнения.

Александр Краснолуцкий о загрязнении рек Сейм и Десна

Напомним, в Киевской областной военной администрации сообщили, что для предотвращения негативного влияния на здоровье рекомендуется не пользоваться водой реки Десна, запретить там купание и вылов рыбы.

Также 27 августа Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины сообщило, что с 14 августа россияне, вероятно, сбрасывая отходы неизвестных веществ в реку Сейм, вызвали масштабное загрязнение водоема.