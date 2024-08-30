"Все живое умерло": из реки Сейм за день выловили 150 килограммов мертвой рыбы (видео)

В селе Новые Млины собрались добровольцы, которые достают из воды и закапывают мертвую рыбу. Местные жители делятся, что вынуждены работать в масках, потому что после долгого пребывания у воды становится плохо.

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Только за день жители села Новые Млины в Черниговской области достали из воды полторы тонны мертвой рыбы. Об этом известно из репортажа "Суспільне", опубликованного 29 августа.

Массовый мор рыбы произошел в реке Сейм. Староста Надежда Роева рассказала, что в селе почувствовали вонь 26 августа — через 12 дней после первых сообщений о загрязнении воды.

Журналисты передали, что от воды идет запах, похожий на аммиак, который смешивается с трупной вонью. Всю эту "палитру" можно почувствовать за сотни метров от берега, а в черной воде белеют трупы мертвой рыбы.

"Мы увидели, что это экологическая катастрофа. Но от власти нет никакой реакции: мы же тоже люди, мы не знаем, что это такое", — рассказал местный Яков Боклаг.

В селе, в котором проживают более 300 человек, организовался отряд из примерно 15 добровольцев. Они подвозят мертвую рыбу на лодке и высыпают ее в ковш трактора.

Фото с места событий Фото: Суспільне

Добровольцы работают в масках и перчатках, выловленные рыбины прячут под землей. Житель села Владимир рассказал, что маски надели не просто так — из-за долгого пребывания вблизи воды сильно ухудшается самочувствие.

"На 40 метров берега где-то килограммов 100-150 рыбы. За свою жизнь я такого не видел. Мы здесь каждый день купаемся. Вода была чистая — до двух метров видимость дна была. Сейчас сантиметров 20 — вода больше не просвечивается. Все живое умерло. Птицы улетели. Было много цапель, чайки летали, сейчас нет никакой", — поделился он.

Из воды мертвую рыбу вытаскивают с помощью подсачек, иногда — голыми руками. И.о. руководителя Высочанской громады Анна Чечель рассказала, что купание и рыбалку в реке запретили, как и использование воды из нее.

Фото с места событий Фото: Суспільне

Ниже по течению в Сосницкой громаде ситуация похожая. Села Пекаровского старостинского округа как раз расположены между Сеймом и Десной.

"Утром пошла темная вода и появилась первая мертвая рыба, но когда я была утром, то вони не было слышно, а уже как была вечером за 50 метров до реки была вонь", — рассказала староста Тамара Степаненко.

Напомним, в Государственном агентстве мелиорации и рыбного хозяйства Украины информировали, что 14 августа Россия вызвала масштабное загрязнение реки Сейм, сбросив неизвестные отходы в нее. Эта река впадает в Десну, в которой тоже обнаружили ядовитые вещества. Река Десна же является правым притоком Днепра.

В Киевской ОВА заявили, что фактов мора рыбы в Десне не обнаружили. В то же время областная комиссия посоветовала воздержаться от пользования водой из нее, а также запретить там купание и рыбалку.