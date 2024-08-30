"Все живе померло": з річки Сейм за день виловили 150 кілограмів мертвої риби (відео)

У селі Нові Млини зібрались добровольці, які дістають з води та закопують мертву рибу. Місцеві мешканці діляться, що змушені працювати в масках, бо після довгого перебування біля води стає зле.

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Лише за день мешканці села Нові Млини у Чернігівській області дістали з води півтори тонни мертвої риби. Про це відомо з репортажу "Суспільного", опублікованого 29 серпня.

Масовий мор риби відбувся у річці Сейм. Староста Надія Роєва розповіла, що у селі відчули сморід 26 серпня — через 12 днів після перших повідомлень про забруднення води.

Журналісти передали, що від води йде запах, схожий на аміак, який змішується з трупним смородом. Усю цю "палітру" можна відчути за сотні метрів від берега, а у чорній воді біліють трупи мертвої риби.

"Ми побачили, що це екологічна катастрофа. Але від влади нема ніякої реакції: ми ж теж люди, ми не знаємо, що це таке", — розповів місцевий Яків Боклаг.

У селі, в якому проживають понад 300 осіб, організувався загін у приблизно 15 добровольців. Вони підвозять мертву рибу на човні й висипають її у ківш трактора.

Фото з місця подій Фото: Суспільне

Добровольці працюють у масках і рукавичках, виловлені рибини ховають під землею. Мешканець села Володимир розповів, що маски одягли не просто так — через довге перебування поблизу води сильно погіршується самопочуття.

"На 40 метрів берега десь кілограмів 100-150 риби. За своє життя я такого не бачив. Ми тут щодня купаємося. Вода була чиста – до двох метрів видимість дна була. Зараз сантиметрів 20 – вода більше не просвічується. Все живе померло. Птиці відлетіли. Було багато чапель, чайки літали, зараз нема ніякої", — поділився він.

З води мертву рибу витягають за допомогою підсак, часом — голими руками. В.о. керівника Височанської громади Ганна Чечель розповіла, що купання та риболовлю у річці заборонили, як і використання води з неї.

Фото з місця подій Фото: Суспільне

Нижче за течією у Сосницькій громаді ситуація схожа. Села Пекарівського старостинського округу саме розташовані між Сеймом і Десною.

"Зранку пішла темна вода і з’явилась перша мертва риба, але коли я була зранку, то смороду не було чутно, а вже як була ввечері за 50 метрів до річки був сморід", — розповіла староста Тамара Степаненко.

Нагадаємо, у Державному агентстві меліорації та рибного господарства України інформували, що 14 серпня Росія спричинила масштабне забруднення річки Сейм, скинувши невідомі відходи у неї. Ця річка впадає у Десну, в якій теж виявили отруйні речовини. Річка Десна ж є правою притокою Дніпра.

У Київській ОВА заявили, що фактів мору риби у Десні не виявили. Водночас обласна комісія порадила утриматись від користування водою з неї, а також заборонити там купання і риболовлю.