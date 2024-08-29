Забруднення з річки Сейм, яка тече з території РФ, вже досягло Десни, — Держводагентство

Російські окупанти вчинили екологічний злочин, ймовірно, скидаючи відходи невідомих речовин у річку Сейм, кажуть в Держводагенстві. Забруднення поширилось по всій акваторії річки Сейм у межах Сумської та дісталося Чернігівської області.

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У Держводагенстві України констатують, що відбулося забруднення річки Сейм, яка тече з території Росії і впадає у Десну. Про це сказав голова відомства Михайло Янчук в ефірі телемарафону.

"Станом на зараз можемо констатувати, що відбулося забруднення річки Сейм. Фіксуємо переміщення цього забруднення. Воно вже досягло річки Десна", — сказав він.

За його словами, зараз фахівці Держводагентства разом із відповідними підпорядкованими водогосподарськими організаціями та лабораторіями і лабораторіями Держекоінспекції здійснюють постійний моніторинг якості води річок Сейм та Десна.

"Хімічних або високотоксичних забрудників не зафіксовано. Це органічне забруднення", — повідомив Янчук.

Він наголосив, що зараз Україна намагається ліквідувати цю ситуацію і залучити додаткових експертів.

"За дорученням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля сьогодні буде проведено засідання Державної комісії з ТЕБ та НС. За результатами цього засідання будуть надані відповідні доручення органам виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо локалізації та ліквідації наслідків", — пояснив Михайло Янчук

Екологічна катастрофа на Сеймі: що передувало

27 серпня в Держводагенстві повідомили, що російські окупанти вчинили екологічний злочин. Починаючи з 14 серпня, ймовірно, скидаючи відходи невідомих речовин у річку Сейм, росіяни спричинили масштабне забруднення водойми.

"За результатами гідрохімічного аналізу поверхневих проб води р. Сейм, зафіксовано значне перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин, зокрема, амонію та завислих речовин. Результатом забруднення річки стала масова загибель риби внаслідок критично низького вмісту розчиненого у воді кисню, спричиненого процесами його біохімічного споживання органічними речовинами, що потрапили у водне середовище. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження", — йдеться в повідомленні.

Забруднення поширилось по всій акваторії річки Сейм у межах Сумської та дісталося Чернігівської області, де чорна вода, запах гнилі, аміаку і мертва риба фіксується, зокрема, поблизу м. Батурин. Через це Конотопська районна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила тимчасово заборонити купання, вилов риби та використання води для господарських потреб із р. Сейм на території Новослобідської, Бочечківської, Попівської сільської, Буринської, Путивльської, Кролевецької міських територіальних громад.

Нагадаємо, 22 серпня у ЦПД попередили, що РФ може здійснити провокацію на Курській АЕС і звинуватити у цьому Україну.