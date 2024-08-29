Загрязнение из реки Сейм, которая течет с территории РФ, уже достигло Десны, — Госводагентство

Российские оккупанты совершили экологическое преступление, вероятно, сбрасывая отходы неизвестных веществ в реку Сейм, говорят в Госводагенстве. Загрязнение распространилось по всей акватории реки Сейм в пределах Сумской и добралось до Черниговской области.

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В Госводагенстве Украины констатируют, что произошло загрязнение реки Сейм, которая течет с территории России и впадает в Десну. Об этом сказал глава ведомства Михаил Янчук в эфире телемарафона.

"По состоянию на сейчас можем констатировать, что произошло загрязнение реки Сейм. Фиксируем перемещение этого загрязнения. Оно уже достигло реки Десна", — сказал он.

По его словам, сейчас специалисты Госводагентства вместе с соответствующими подчиненными водохозяйственными организациями и лабораториями и лабораториями Госэкоинспекции осуществляют постоянный мониторинг качества воды рек Сейм и Десна.

"Химических или высокотоксичных загрязнителей не зафиксировано. Это органическое загрязнение", — сообщил Янчук.

Он подчеркнул, что сейчас Украина пытается ликвидировать эту ситуацию и привлечь дополнительных экспертов.

"По поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля сегодня будет проведено заседание Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС. По результатам этого заседания будут даны соответствующие поручения органам исполнительной власти и местного самоуправления по локализации и ликвидации последствий", — пояснил Михаил Янчук

Экологическая катастрофа на Сейме: что предшествовало

27 августа в Госводагенстве сообщили, что российские оккупанты совершили экологическое преступление. Начиная с 14 августа, вероятно сбрасывая отходы неизвестных веществ в реку Сейм, россияне вызвали масштабное загрязнение водоема.

"По результатам гидрохимического анализа поверхностных проб воды р. Сейм, зафиксировано значительное превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, в частности, аммония и взвешенных веществ. Результатом загрязнения реки стала массовая гибель рыбы в результате критически низкого содержания растворенного в воде кислорода, вызванного процессами его биохимического потребления органическими веществами, попавшими в водную среду. По данному факту открыто уголовное производство", — говорится в сообщении.

Загрязнение распространилось по всей акватории реки Сейм в пределах Сумской и добралось до Черниговской области, где черная вода, запах гнили, аммиака и мертвая рыба фиксируется, в частности, вблизи г. Батурин. Поэтому Конотопская районная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила временно запретить купание, вылов рыбы и использование воды для хозяйственных нужд из р. Сейм на территории Новослободской, Бочечковской, Поповской сельской, Буринской, Путивльской, Кролевецкой городских территориальных общин.

Напомним, 22 августа в ЦПД предупредили, что РФ может осуществить провокацию на Курской АЭС и обвинить в этом Украину.