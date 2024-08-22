"Вполне реально": россияне сами могут ударить по Курской АЭС и обвинить Украину, — ЦПД

По словам начальника ЦПД СНБО Андрея Коваленко, планы Кремля на то, чтобы обвинить Украину в ядерном терроризме рассыпались, однако другого сценария у Москвы нет.

Related video

Россияне сами могут осуществить провокацию на Курской АЭС, поскольку в попытке удара по ней Украину обвинил лично президент РФ Владимир Путин. Такое мнение высказал начальник Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны (ЦПД СНБО) Андрей Коваленко.

"Все идет к тому, что сами россияне могут осуществить эту провокацию и будут пытаться вывести ее на международный уровень", — написал Коваленко.

Он пояснил, что желаемый сценарий россиян, по которому Силы обороны штурмуют Курскую АЭС, а после этого РФ обвиняет Украину в ядерном терроризме, рассыпался.

Однако, по словам Коваленко, альтернативного плана у россиян нет, поэтому к пропаганде угрозы ядерного террора подключился Владимир Путин.

"Российский нелегитимный рассказал, что якобы ВСУ пытались ночью атаковать АЭС. Чистая ложь, которая получилась после провальных заявлений россиян о подготовке Украиной "ядерной провокации" на Курской и Запорожской АЭС в минувшую пятницу", — подчеркнул Коваленко.

пост Коваленко Фото: Скриншот

Он также подчеркнул, что угроза ядерной провокации со стороны РФ "вполне реальна", поскольку в дело включился лично президент России.

Напомним, 22 августа президент России Владимир Путин обвинил Украину в попытке удара по Курской АЭС и доложил в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

8 августа OSINT-аналитик с ником Clément Molin заявил, что не верит в то, что Украина дойдет до Курской АЭС и обменяет ее на Запорожскую АЭС.