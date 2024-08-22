"Цілком реально": росіяни самі можуть вдарити по Курській АЕС та звинуватити Україну, — ЦПД

За словами начальника ЦПД РНБО Андрія Коваленка, плани Кремля на те, щоб звинуватити Україну у ядерному тероризмі розсипались, проте іншого сценарію у Москви немає.

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Росіяни самі можуть здійснити провокацію на Курській АЕС, оскільки у спробі удару по ній Україну звинуватив особисто президент РФ Володимир Путін. Таку думку висловив начальник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони (ЦПД РНБО) Андрій Коваленко.

"Все йде до того, що самі росіяни можуть здійснити цю провокацію і намагатимуться вивести її на міжнародний рівень", — написав Коваленко.

Він пояснив, що бажаний сценарій росіян, за яким Сили оборони штурмують Курську АЕС, а після цього РФ звинувачує Україну в ядерному тероризмі, розсипався.

Проте, за словами Коваленка, альтернативного плану у росіян нема, тому до пропаганди загрози ядерного терору підключився Володимир Путін.

"Російський нелегітимний розповів, що буцімто ЗСУ намагалися вночі атакувати АЕС. Чиста брехня, яка вийшла після провальних заяв росіян про підготовку Україною "ядерної провокації" на Курській і Запорізькій АЕС у минулу п‘ятницю", — наголосив Коваленко.

пост Коваленка Фото: Скриншот

Він також підкреслив, що загроза ядерної провокації зі сторони РФ "цілком реальна", оскільки в справу включився особисто президент Росії.

Нагадаємо, 22 серпня президент Росії Володимир Путін звинуватив Україну у спробі удару по Курській АЕС та доповів в Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

8 серпня OSINT-аналітик з ніком Clément Molin заявив, що не вірить у те, що Україна дійде до Курської АЕС і обміняє її на Запорізьку АЕС.