В Десне под Киевом нашли ядовитые вещества, которые стекают с российской границы

Жителям трех общин на Киевщине категорически запретили купаться и ловить рыбу. Накануне в реке Сейм, которая является притоком Десны, зафиксировали превышение допустимой нормы аммония и взвешенных веществ.

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В реке Десна под Киевом нашли ядовитые вещества, которые стекают по течению с границы с Россией. Об этом сообщил городской голова Вышгорода Алексей Момот на своей странице в Facebook.

Жителям Броварской, Вышгородской и Пирновской громад, через которые протекает Десна, запретили купаться и ловить рыбу. Соответствующее решение приняли 26 августа на внеочередном заседании Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"В реке Десна и ее заливах обнаружено ядовитое вещество, которое спускается по течению с российской границы. Категорически запретить всему подчиненному о/с купаться, переплавляться, рыбачить в Десне и ее заливах!", — отметил Момот.

Фото: Скриншот

Ограничения будут действовать до получения безопасных показателей от экологов.

Десна впадает в Днепр Фото: Wikipedia

Десна является одной из крупнейших рек Украины, протекающей на севере. Она является правым притоком Днепра. Длина Десны составляет примерно 1130 км, из которых около 591 км проходит по территории Украины. Река начинается в России, в Смоленской области, и протекает через Сумскую, Черниговскую и Киевскую области.

Отравление реки Сейм

27 августа Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины сообщило, что с 14 августа россияне, вероятно сбрасывая отходы неизвестных веществ в реку Сейм, вызвали масштабное загрязнение водоема.

По результатам гидрохимического анализа поверхностных проб воды реки Сейм было зафиксировано значительное превышение предельно допустимых концентраций аммония и взвешенных веществ.

Загрязнение распространилось по всей акватории реки Сейм в пределах Сумской области и добралось до Черниговщины, где черная вода, запах гнили, аммиака и мертвая рыба были обнаружены вблизи Батурина.

Река Сейм впадает в Десну.

Напомним, 22 августа в ЦПД предупредили, что Россия может осуществить провокацию на Курской АЭС и обвинить в этом Украину.

27 августа гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после посещения Курской АЭС заявил, что "станция эксплуатируется в режиме очень близком к нормальному".