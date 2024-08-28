У Десні під Києвом знайшли отруйні речовини, які стікають з російського кордону

Жителям трьох громад на Київщині категорично заборонили купатися та ловити рибу. Напередодні у річці Сейм, що є притокою Десни, зафіксували перевищення допустимої норми амонію і завислих речовин.

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У річці Десна під Києвом знайшли отруйні речовини, які стікають течією з кордону із Росією. Про це повідомив міський голова Вишгорода Олексій Момот на своїй сторінці у Facebook.

Жителям Броварської, Вишгородської та Пірнівської громад, через які протікає Десна, заборонили купатися та ловити рибу. Відповідне рішення ухвалили 26 серпня на позачерговому засіданні Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

"В річці Десна та її затоках виявлено отруйну речовину, яка спускається по течії з російського кордону. Категорично заборонити всьому підпорядкованому о/с купатись, переплавлятись, рибалити в Десні та її затоках!", — зазначив Момот.

Фото: Скриншот

Обмеження діятимуть до отримання безпечних показників від екологів.

Десна впадає у Дніпро Фото: Wikipedia

Десна є однією з найбільших річок України, що протікає на півночі. Вона є правою притокою Дніпра. Довжина Десни становить приблизно 1130 км, з яких приблизно 591 км проходить територією України. Річка починається в Росії, у Смоленській області, та протікає через Сумську, Чернігівську та Київську області.

Отруєння річки Сейм

27 серпня Державне агентство меліорації та рибного господарства України повідомило, що з 14 серпня росіяни, ймовірно, скидаючи відходи невідомих речовин у річку Сейм, спричинили масштабне забруднення водойми.

За результатами гідрохімічного аналізу поверхневих проб води річки Сейм було зафіксовано значне перевищення гранично допустимих концентрацій амонію та завислих речовин.

Забруднення поширилось по всій акваторії річки Сейм у межах Сумської області та дісталося Чернігівщини, де чорна вода, запах гнилі, аміаку і мертва риба були виявлені поблизу Батурина.

Річка Сейм впадає у Десну.

Нагадаємо, 22 серпня у ЦПД попередили, що Росія може здійснити провокацію на Курській АЕС і звинуватити у цьому Україну.

27 серпня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі після відвідин Курської АЕС заявив, що "станція експлуатується в режимі дуже близькому до нормального".