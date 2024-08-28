Ситуація в нормі, але воду використовувати не можна: що відомо про забруднення Десни під Києвом

У Київській обласній військовій адміністрації заявили, що для запобігання негативного впливу на здоров'я рекомендується не користуватися водою річки Десна, заборонити там купання і вилов риби.

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Державна екологічна інспекція Столичного округу не виявила перевищення гранично допустимих концентрацій органічних і мінеральних речовин у річці Десна в Київській області. Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.

Крім того, як повідомляється, вміст кисню також перебуває в межах норми. Фактів мору риби не виявлено.

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"Таку інформацію Київська обласна державна адміністрація отримала на виконання доручення Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо вжиття заходів для недопущення погіршення якості води в річці Десна", — йдеться в повідомленні.

Також у КОВА нагадали, що нещодавно було отримано інформацію від Регіонального офісу водних ресурсів у Сумській області щодо погіршення якісного стану води в річці Сейм, яка є лівою притокою річки Десна. Зокрема, йшлося про забруднення води, що рухається за течією Сейму, а також про замори риби в ньому.

"Оскільки Десна протікає територією Київщини, а саме Вишгородським та Броварським районами, комісія ТЕБ та НС доручила здійснювати щоденний моніторинг якості води", — зазначили в КОВА.

Також в адміністрації заявили, що для запобігання негативному впливу на здоров'я населення Київська обласна комісія ТЕБ та НС рекомендує не користуватися водою річки Десна, заборонити там купання і вилов риби в Десні, а також використання річкової води для господарських потреб і напування худоби.

"Ситуація перебуває під незмінним контролем. Про зміни повідомлятиметься додатково", — заявили в КОВА.

КОВА про забруднення Десни Фото: Скриншот

Забруднення Сейму та Десни: що відомо

27 серпня Державне агентство меліорації та рибного господарства України повідомило, що з 14 серпня росіяни, імовірно скидаючи відходи невідомих речовин у річку Сейм, спричинили масштабне забруднення водойми.

За результатами гідрохімічного аналізу поверхневих проб води річки Сейм було зафіксовано значне перевищення гранично допустимих концентрацій амонію та завислих речовин.

Забруднення поширилося всією акваторією річки Сейм у межах Сумської області та дісталося Чернігівщини, де чорну воду, запах гнилі, аміаку та мертву рибу було виявлено поблизу Батурина.

Мертва риба Фото: Державне агентство з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм

Мертва риба Фото: Державне агентство з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм

"Концентрація розчиненого кисню у воді залишається критично низькою по всьому досліджуваному відрізку водойми. Хімічне споживання кисню перевищує гранично допустимі норми в кілька разів, що свідчить про високий рівень органічного забруднення", — сказано в повідомленні.

Річка Сейм впадає в Десну.

Річка Сейм впадає в Десну Фото: Wikipedia

Пізніше міський голова Вишгорода Олексій Момот у себе у Facebook написав, що в річці Десна під Києвом знайшли отруйні речовини, які стікають за течією з кордону з Росією.

"У річці Десна та її затоках виявлено отруйну речовину, яка спускається за течією з російського кордону. Категорично заборонити всьому підлеглому о/с купатися, переплавлятися, рибалити в Десні та її затоках!", — написав Момот.

Олексій Момот про забруднення Десни Фото: Скриншот

Щоправда, потім він видалив свій пост, а репостнув інформацію від КОВА.

Нагадаємо, 22 серпня в ЦПД попередили, що Росія може здійснити провокацію на Курській АЕС і звинуватити в цьому Україну.