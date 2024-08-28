Починається ядерний терор. Про що говорять підсумки ракетних ударів РФ по енергетиці України

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ЧОМУ ВПРОВАДЖЕНІ ТАКІ ЖОРСТКІ ГРАФІКИ ПОГОДИННИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ — ВЕРСІЯ НА 99%.

Існують усі ознаки того, що Росія завдала ракетного удару по інфраструктурі із передачі потужності від АЕС, й для того, щоб перебити інформаційно цей факт, викликала ген. директора Гроссі на Курську АЕС для фейкових звинувачень проти ЗСУ. Злочин готувався ретельно й заздалегідь у кращих традиціях КДБ. Заява МАГАТЕ про ризики щодо безпеки на КуАЕС додатково підтверджує мій експертний аналіз.

Чому я прийшов до такого висновку? Тому що АЕС разом із ВДЕ перед останніми ударами складали разом 75% виробництва — 60 АЕС та 15 ВДЕ. По ВДЕ бити невигідно, оскільки їх багато й вони малі порівняно. ТЕС майже усі знищені або пошкоджені, ГЕС працюють на мінімумі потужностей і на них потрібно дуже багато ракет. Отже, спричинити такі жорсткі графіки відключень по усій Україні могли виключно удари по системі передачі потужності з АЕС, що рашисти й зробили. По реакторах, звісно, бити ракетами немає жодного сенсу.

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Висновок:

Основна причина задіяння жорстких графіків — ракетно-дронові удари рашистів по українській системі передачі потужностей з АЕС (найімовірніше, не системі розподілу безпосередньо на АЕС, ВРП). Ракетні удари по системі передачі навколо АЕС набагато небезпечніші для атомних блоків, ніж по ВРП. Кремль пішов на відвертий ядерний тероризм. Замовчувати це — неправильна позиція, оскільки це лише його заохочує до нового ще більш жорсткого терору. Генеральний директор МАГАТЕ Р. Гроссі вчергове підтвердив, що він дозволив Кремлю використовувати себе у його брудних іграх. Потрібно терміново укріплювати усі підстанції АЕС та системи передачі із них інженерним захистом першого та другого рівня (мінімум). Також їхній захист має стати пріоритетом для ППО.

P.S. Власні оціночні судження, що спираються на аналіз ситуації, а не конфіденційну інформацію, до якої я не маю доступу. Ця версія може як співпадати, так і не співпадати з офіційною.

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