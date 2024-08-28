Начинается ядерный террор. О чем говорят итоги ракетных ударов РФ по энергетике Украины

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ПОЧЕМУ ВНЕДРЕНЫ ТАКИЕ ЖЕСТКИЕ ГРАФИКИ ПОЧАСОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ — ВЕРСИЯ НА 99%.

Существуют все признаки того, что Россия нанесла ракетный удар по инфраструктуре по передаче мощности от АЭС, и для того, чтобы перебить информационно этот факт, вызвала ген. директора Гросси на Курскую АЭС для фейковых обвинений против ВСУ. Преступление готовилось тщательно и заранее в лучших традициях КГБ. Заявление МАГАТЭ о рисках по безопасности на КуАЭС дополнительно подтверждает мой экспертный анализ.

Почему я пришел к такому выводу? Потому что АЭС вместе с ВИЭ перед последними ударами составляли вместе 75% производства — 60 АЭС и 15 ВИЭ. По ВИЭ бить невыгодно, поскольку их много и они малы по сравнению. ТЭС почти все уничтожены или повреждены, ГЭС работают на минимуме мощностей и на них нужно очень много ракет. Следовательно, вызвать такие жесткие графики отключений по всей Украине могли исключительно удары по системе передачи мощности с АЭС, что рашисты и сделали. По реакторам, конечно, бить ракетами нет никакого смысла.

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Это не была "страшная месть": почему ракетный удар по Украине был направлен на энергетику — новая тактика нового министра обороны России

Заключение:

Основная причина задействования жестких графиков — ракетно-дроновые удары рашистов по украинской системе передачи мощностей с АЭС (скорее всего, не системе распределения непосредственно на АЭС, ВРУ). Ракетные удары по системе передачи вокруг АЭС гораздо опаснее для атомных блоков, чем по ВРУ. Кремль пошел на откровенный ядерный терроризм. Замалчивать это — неправильная позиция, поскольку это лишь его поощряет к новому еще более жесткому террору. Генеральный директор МАГАТЭ Р. Гросси в очередной раз подтвердил, что он позволил Кремлю использовать себя в его грязных играх. Нужно срочно укреплять все подстанции АЭС и системы передачи с них инженерной защитой первого и второго уровня (минимум). Также их защита должна стать приоритетом для ПВО.

P.S. Собственные оценочные суждения, опирающиеся на анализ ситуации, а не конфиденциальную информацию, к которой я не имею доступа. Данная версия может как совпадать, так и не совпадать с официальной.

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