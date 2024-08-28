Начинается ядерный террор. О чем говорят итоги ракетных ударов РФ по энергетике Украины
Анализируя ситуацию в украинской энергетике после ракетной атаки 26 августа, эксперт рынка Владимир Омельченко видит ее главным смыслом удар по системе передачи мощностей от АЭС. Именно с этим связаны нынешние жесткие графики отключений электричества.
ПОЧЕМУ ВНЕДРЕНЫ ТАКИЕ ЖЕСТКИЕ ГРАФИКИ ПОЧАСОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ — ВЕРСИЯ НА 99%.
Существуют все признаки того, что Россия нанесла ракетный удар по инфраструктуре по передаче мощности от АЭС, и для того, чтобы перебить информационно этот факт, вызвала ген. директора Гросси на Курскую АЭС для фейковых обвинений против ВСУ. Преступление готовилось тщательно и заранее в лучших традициях КГБ. Заявление МАГАТЭ о рисках по безопасности на КуАЭС дополнительно подтверждает мой экспертный анализ.
Почему я пришел к такому выводу? Потому что АЭС вместе с ВИЭ перед последними ударами составляли вместе 75% производства — 60 АЭС и 15 ВИЭ. По ВИЭ бить невыгодно, поскольку их много и они малы по сравнению. ТЭС почти все уничтожены или повреждены, ГЭС работают на минимуме мощностей и на них нужно очень много ракет. Следовательно, вызвать такие жесткие графики отключений по всей Украине могли исключительно удары по системе передачи мощности с АЭС, что рашисты и сделали. По реакторам, конечно, бить ракетами нет никакого смысла.
Заключение:
- Основная причина задействования жестких графиков — ракетно-дроновые удары рашистов по украинской системе передачи мощностей с АЭС (скорее всего, не системе распределения непосредственно на АЭС, ВРУ).
- Ракетные удары по системе передачи вокруг АЭС гораздо опаснее для атомных блоков, чем по ВРУ.
- Кремль пошел на откровенный ядерный терроризм. Замалчивать это — неправильная позиция, поскольку это лишь его поощряет к новому еще более жесткому террору.
- Генеральный директор МАГАТЭ Р. Гросси в очередной раз подтвердил, что он позволил Кремлю использовать себя в его грязных играх.
- Нужно срочно укреплять все подстанции АЭС и системы передачи с них инженерной защитой первого и второго уровня (минимум). Также их защита должна стать приоритетом для ПВО.
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