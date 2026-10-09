Полный блэкаут: как Россия лишает Киев всех источников электроэнергии

Многочасовые отключения еще до наступления зимних холодов вызывают вполне закономерный вопрос: почему столица уже сталкивается со столь жесткими ограничениями?

Важно различать дефицит генерирующей мощности и ограничения по передаче электроэнергии. Даже если в целом в стране генерирующих мощностей достаточно, поврежденные сети могут не пропускать необходимую мощность в отдельный регион. По моим оценкам, именно сетевые ограничения играют ключевую роль в нынешних проблемах с электроснабжением Киева.

В российских атаках прослеживается опасная логика: разрушение и повреждение крупных источников генерации Киева и области — Дарницкой ТЭЦ, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, Трипольской ТЭС — усугубляют зависимость региона от внешнего энергоснабжения. Удары по высоковольтным подстанциям дополнительно ограничивают поступление электроэнергии из Объединенной энергетической системы Украины.

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Совокупность этих ударов создает угрозу энергетической изоляции столичного региона: собственной доступной генерации не хватает, а возможности получать электроэнергию извне сокращаются.

О риске такого сценария я предупреждал еще полгода назад. Поэтому защита ключевых узлов внешнего энергоснабжения должна была стать одним из главных приоритетов: укрепление противовоздушной обороны, инженерная защита, резервные пути электроснабжения и достаточные запасы оборудования для аварийного восстановления.

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Никакая защита не гарантирует полной неуязвимости во время массированных атак. Длительные отключения сами по себе не свидетельствуют о бездействии властей, однако показывают, насколько острой остается проблема устойчивости. Необходима предметная оценка: что удалось выполнить, где возникли задержки и какие из них можно было предотвратить.

Отдельный вопрос — темпы развития распределенной генерации. В августе КГГА сообщала о примерно 60–65 МВт построенных когенерационных мощностей и планах довести их до 200 МВт к концу года. При ориентировочной зимней пиковой нагрузке Киева в 2000 МВт августовский показатель соответствовал лишь около 3% потребности. Это устаревший ориентир; сегодня важно знать, сколько мощностей уже введено в эксплуатацию и реально готово к работе в случае аварий.

После более чем четырех с половиной лет полномасштабной войны возникает закономерный вопрос: что помешало ранее развернуть более масштабную программу — с ориентиром хотя бы на 400 МВт?

Это эквивалентно пятой части зимней пиковой нагрузки столицы. Реалистичность такого масштаба требует оценки финансирования, сроков поставки оборудования, подключения к сетям и газоснабжения. Однако именно эти задачи должны были заранее определять совместную работу городских властей, правительства и энергетических компаний. При надлежащей готовности к автономной работе такая генерация могла бы существенно уменьшить зависимость Киева от внешнего энергоснабжения.

Ответственность за энергетический террор лежит на России. Обязанность украинских властей — предвидеть угрозы и максимально смягчать их последствия. Для столицы это означает одновременно защищать внешнее электроснабжение, восстанавливать сети и ускорять развитие собственной распределенной генерации.

Результат этой работы измеряется реально доступной мощностью после очередной атаки и временем, за которое свет возвращается к людям.

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