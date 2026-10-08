Сначала отключить Киев, потом — Закарпатье: как Россия может усилить дефицит света по всей стране, — энергетик

Украина входит в отопительный сезон с повреждёнными или разрушенными 43,8% мощностей энергосистемы. Россия продолжает выбивать ТЭЦ, подстанции и линии электропередач, а постоянные дроновые атаки всё чаще не дают аварийным бригадам вовремя выходить на ремонт. Почему Дарницкая ТЭЦ стала ахиллесовой пятой Киева, какие регионы этой зимой окажутся наиболее уязвимыми и может ли удар по энергетике Закарпатья усилить дефицит электроэнергии по всей стране — в интервью Фокуса с энергетическим экспертом Станиславом Игнатьевым.

После нескольких лет системных атак украинская энергетика подходит к новой зиме уже без прежнего запаса прочности. Часть генерации уничтожена, восстановленные объекты снова становятся мишенями, а Россия постепенно меняет тактику — от ударов по крупным ТЭЦ и подстанциям к попыткам нарушить передачу электроэнергии и затянуть ремонты.

При этом ситуация сильно отличается от региона к региону. Где-то критической проблемой остаётся нехватка собственной генерации, где-то — состояние теплоснабжения, а для отдельных областей ключевым риском становится зависимость от нескольких подстанций или линий электропередач. Фокус поговорил с энергетическим экспертом, профессором Полтавской политехники Станиславом Игнатьевым о том, с каким запасом прочности Украина входит в отопительный сезон и где этой зимой могут возникнуть самые серьёзные проблемы.

Генерация под ударами: что Украина успела восстановить к зиме

Станислав, в каком состоянии энергосистема входит в новый отопительный сезон? Что удалось восстановить, а какие мощности Украина фактически потеряла?

— На сегодня у нас существенно повреждены или разрушены 43,8% от общих установленных мощностей энергосистемы. Это огромная цифра. Львиную долю занимает Запорожская атомная электростанция — это 6 гигаватт. Это огромный объект, крупнейшая атомная электростанция Европы, одна из крупнейших в мире. Физически она находится на оккупированной территории, но при этом остаётся в нашей энергосистеме.

По двум линиям — 330 и 550 кВ — мы постоянно должны обеспечивать её электроэнергией, чтобы работала система жизнеобеспечения, а реакторы в режиме холодного хода имели полноценное охлаждение. Но враг постоянно пытается повреждать эти две линии электропередач. Мы уже, честно говоря, сбились со счёта, сколько раз это происходило.

В таких случаях станция по регламенту должна переходить на дизельные генераторы. А сегодня в РФ дефицит дизельного топлива. Мы уже 51% их НПЗ своими "добрыми санкциями" остановили, поэтому у них есть дефицит и не очень стабильная поставка дизельного топлива на ЗАЭС.

Мы быстро восстанавливаем электроподачу. Дежурные аварийные бригады постоянно работают, запас запчастей для восстановления линий электропередач есть. Но они нас на таком, знаете, коротком поводке постоянно держат.

Электроэнергию оттуда мы получать не можем — берём её из нашего энергорынка, а он сегодня дотационный. За его счёт и снабжают этот объект, и покрывают разницу между тарифом для людей и реальной оптовой ценой. Не рыночной, а именно оптовой — так прописано в законе.

Поэтому ситуация сложная.

Дарницкая ТЭЦ — ахиллесова пята всей системы теплоснабжения Киева

А что с тепловой генерацией? Насколько удалось восстановить ТЭЦ и ТЭС после предыдущих атак?

— Если брать крупные теплоэлектроцентрали и теплоэлектростанции, то нет такого объекта, который Россия не разрушила или существенно не повредила.

Мы видим это, например, по недавним ударам по Киевской области, когда снова была атакована Трипольская теплоэлектростанция. Это на данный момент до 20% от поставок Киева и Киевской области.

Если Киев потребляет в среднем около 1 гигаватта электроэнергии в час, то соответственно мы будем иметь минус около 200 мегаватт-часов поставки электроэнергии для столицы. И это в зимний период.

По сути, нас ждут графики отключений, которые уже начали возвращаться после недавних атак.

Понятно, что враг нам не даст всё быстро восстановить. Из-за постоянных дроновых атак и жёлтого уровня безопасности аварийные бригады по регламенту не могут выйти на объект. Поэтому период ремонтных работ затягивается.

Во время последнего обстрела погиб один из сотрудников "Киевтеплоэнерго" — водитель, который привёз важные детали для восстановления ТЭЦ-5. Поэтому усиливаются требования к безопасности на любых объектах энергетики.

И враг будет пытаться максимально долго проводить такие атаки по Украине, чтобы оттягивать процесс восстановления нашей генерации — как тепловой энергии для Киева, так и электрической энергии и передачи электроэнергии по другим регионам Украины, в частности в столицу.

На сегодня Киев для него стал целью удара номер один.

Ахиллесова пята столицы: что будет со светом и теплом в Киеве

То есть ситуация зимой с электро- и теплоснабжением столицы может быть такой же, как в прошлую зиму, или даже хуже?

— Зимой самое больное место для Киева — это, конечно, Дарницкая ТЭЦ-4.

Это частная теплоэлектроцентраль, достаточно старый объект, возраст оборудования — 5–10 лет, если не больше. Она работает на угле, там сложная система так называемого золоудаления.

ТЭЦ находится в частных руках. Инвестор потихоньку своими силами пытается её восстанавливать.

Юридически мы не можем предоставить ни государственную субвенцию, ни субвенцию городского бюджета для обеспечения дотационного объекта, поэтому они пытаются делать это своими силами.

Но владелец находится не в Украине — это ещё больше усложняет ситуацию.

И самое тяжёлое: 1100 домов многоэтажной застройки являются заложниками этого объекта электро- и теплогенерации, в первую очередь теплогенерации.

Непросто будет жильцам этих домов и этой зимой. К этому надо готовиться, потому что эта ТЭЦ — это, скажем, ахиллесова пята для всей системы теплоснабжения Киева.

1100 многоэтажных домов являются заложниками этого объекта теплогенерации

А как обстоят дела с другими столичными ТЭЦ? Есть надежда, что ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 заработают?

— В принципе работы на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 идут.

Но только над Дарницкой ТЭЦ появился первый чёрный дым, начали мазутные отходы сжигать на одном из теплоагрегатов — следующей ночью туда прилетели ракеты.

Так же было и с киевской ТЭЦ-5. Только один котёл запустили, из трубы повалил дым — через ночь туда также прилетели три баллистические ракеты.

То есть агентурная сеть врага очень активно работает. Мы прекрасно видим, что они пытаются выбивать всё то, что мы хотя бы минимально пытаемся восстанавливать, чтобы дать минимальное давление в систему теплоснабжения. Поэтому, если подобная тенденция будет продолжаться, Киеву будет тяжело с теплоснабжением.

Что касается электроснабжения Киева: враг выбил городские теплоэлектроцентрали. Именно они были главным источником генерации электроэнергии в столице — это их основной профиль работы. Поэтому теперь главная генерация города фактически уничтожена.

А в зимний период наши батареи, вся система общего центрального теплоснабжения города, является системой охлаждения для этих больших пароагрегатов, которые генерируют в первую очередь электроэнергию.

Сейчас главное — перевести систему в режим больших коммунальных котельных. А восстановление электроснабжения — это уже следующий этап.

От Одессы до Закарпатья: какие регионы под наибольшей угрозой

Может ли Россия на определённое время вообще отрезать Киев или отдельный регион от энергосистемы?

— Да.

Одессу уже неоднократно за годы войны, особенно в зимние периоды, пытаются отрезать. У неё специфическая энергосистема. Город находится в таком треугольнике из трёх подстанций, собственной генерации у него почти нет. Враг постоянно пытается выбить эти три подстанции.

У Херсона самые высокие риски. Там повреждена подстанция, и город долгое время был без стабильного электроснабжения. И ситуация не улучшится. По теплоснабжению в Херсоне также беда.

К слову, сложная ситуация с теплоснабжением будет и в Запорожье. Часть работ там выполняют, но уже понимаем, что город живёт под постоянными обстрелами. И туда долетает быстрее, чем ремонтируют.

В Чернигове тяжёлая ситуация. Там существенно побиты объекты теплоснабжения. С электроснабжением тоже не всё хорошо. Прошлой зимой постоянно выбывали две подстанции — "Славутич-330" и "Нежин-330". Это две подстанции, которые обеспечивают Черниговскую область от Ровенской атомной электростанции через Киев стабильным электроснабжением.

Враг пытался тогда их выбить. И сейчас, я думаю, будет продолжать.

Сумская область также в тяжёлом состоянии. Это прифронтовой регион.

В Николаеве будут пытаться бить по теплу. С электроснабжением в Николаевской области ситуация лучше: там построено много распределённой децентрализованной генерации. Это сделал бизнес.

Я сам строил крупнейшие в Николаевской области солнечные электростанции, когда руководил большой компанией.

Там также много ветрогенерации. Есть балансировка, хороший энергетический микс. Всё это распределяется в основном сетями местного облэнерго. Поэтому в Николаевской области ситуация менее критическая, чем, например, в Одессе.

Враг не будет прекращать удары по Ладыжинской теплостанции. Это одна из крупных промышленных теплостанций, хоть и самая старая в Украине, в Винницкой области, почти на границе с Молдовой.

Продолжаются удары по Трипольской ТЭС, по киевским теплостанциям. В Киевской области уже начались удары по ЛЭП и подстанциям. Сейчас идут удары по Наливайковке.

Думаю, что так просто россияне не остановятся.

Основная генерация электроэнергии в городе фактически уничтожена

То есть нельзя сказать, что западные регионы находятся в более безопасном положении?

— Не сказал бы.

В Тернопольской и Ивано-Франковской областях есть крупные объекты тепловой генерации. Враг туда постоянно бьёт дронами и ракетами.

Мой экспертный прогноз: враг будет пытаться бить и по Тернополю, и по Закарпатью.

В Закарпатье он уже пытался это сделать около двух лет назад. Ракета ударила по бывшей подстанции, которая раньше называлась "Мир", сейчас она называется "Мукачевская-550".

Это ключевая подстанция возле Мукачево в Закарпатской области, которая сейчас максимально обеспечивает импорт электроэнергии из Словакии и Венгрии.

Напомню, что это две трети от нашего импорта. Почти 2 гигаватта — это электроэнергия, которую мы покупаем у наших европейских соседей.

И что произойдёт, если Россия попытается вывести эту инфраструктуру из строя?

— Враг уже один раз пытался туда ударить.

Там стоят современные трансформаторы Hyundai. Интерконнектор — это то, что сейчас обеспечивает переток энергии между странами. Враг будет пытаться вывести его из строя — либо через подстанцию, либо через другие элементы энергосистемы.

Цель — добавить нам ещё 2 гигаватта дефицита и усилить графики отключений до 15–16 часов по всей Украине.

Мой экспертный прогноз: враг будет пытаться наносить удары и по Тернополю, и по Закарпатью

Новая тактика РФ: под угрозой линии электропередач

Насколько сегодня вообще защищены украинские подстанции и электросети?

— Подстанции плюс-минус защищены. Как я всегда говорил, "Укрэнерго" на твёрдую пятёрочку по пятибалльной шкале выполняет домашнее задание.

Я видел много объектов после попаданий. Один объект видел буквально через несколько минут, просто мимо проезжал.

Всё неплохо сделано.

Но плохо другое: враг сейчас будет пытаться резать ЛЭП. Об этом говорит и пишет Сергей "Флэш" Бескрестнов, советник президента Украины. У них есть новые модифицированные дроны, способные повреждать линии электропередач и опоры.

И тут, в принципе, есть и необходимый объём запасных частей, и аварийные бригады — правда, в ограниченном количестве из-за нехватки кадров, — и техника.

Но вопрос в том, что регламент безопасности не будет позволять выводить эти бригады на ремонтные работы. Любая человеческая жизнь дороже, чем день или ночь в Киеве без стабильного электроснабжения.

Враг будет пытаться проводить короткие атаки — запускать один, два, три, пять дронов — для того, чтобы мы не имели возможности выводить людей на аварийные работы и восстановление.

Враг это прекрасно понимает и применяет такую тактику.

Любая человеческая жизнь дороже, чем день или ночь в Киеве без стабильного электроснабжения

До 16 часов без света: к чему готовиться этой зимой

Какие сценарии зимы ждут украинцев? К чему надо готовиться?

— На мирные переговоры и энергетическое перемирие рассчитывать не стоит: у нас сосед, который не держит слово.

Поэтому готовимся к негативным сценариям, к длительным отключениям света — до 16 часов в сутки при более благоприятном раскладе.

Поэтому пора доставать генераторы, зарядные станции и другое оборудование. Нужно сейчас пересмотреть, что есть.

Понятно, что у каждого разная толщина кошелька и разный объём банковской карты. Но есть государственные программы, государственные банки, которые обеспечивают хорошие кредитные возможности или оплату частями на покупку зарядных станций. Поэтому надо ориентироваться на свой достаток.

Если нет таких больших возможностей, по минимуму нужно иметь хотя бы два комплекта сменной тёплой одежды. Это могут быть спортивные костюмы — чтобы была многослойность. Запастись свечами, спичками и зажигалкой на случай, если спички отсыреют. Желательно иметь два термоса — для горячей воды и чая или кофе. Собираться в одной комнате, особенно с детьми и пожилыми. Это и тепло, и не скучно. Ну и ходить в пункты несокрушимости. И на всякий случай восстановить контакты с родственниками в сёлах.

На восстановление энергосистемы уходят большие суммы. Стоит ли ждать повышения тарифов на электроэнергию и тепло?

— Есть негласный договор с президентом, что на время отопительного сезона стоимость энергетики не поднимется.

А дальше всё будет зависеть от ситуации.

Что касается тепла и горячей воды, НКРЭКУ передала тарифную политику на усмотрение органов самоуправления.Так что это решают исключительно городские власти.

Напомним, в Украине продолжили действовать графики почасовых отключений света. Для бытовых потребителей применяют 0,5–1,5 очереди, а в отдельных случаях из-за последствий российских ударов периоды без электричества могут быть дольше.