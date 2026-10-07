В "Укрэнерго" обновили графики отключения света: время без электричества может возрасти в 1,5 раза

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" предупредила украинцев, что 8 октября ситуация в энергетике не улучшилась и стабилизационные отключения света будут продолжаться. Ориентировочно речь может идти об отсутствии электроснабжения продолжительностью до шести часов или даже дольше, в зависимости от ударов РФ по Украине.

Обновленные данные о состоянии энергосистемы появились на странице НЭК "Укрэнерго" в Facebook около 17:00 7 октября. Энергетики сообщили, что ограничения будут введены как для бизнеса, так и для обычных потребителей. Также отмечается, что ситуация может измениться из-за российских обстрелов.

Согласно данным энергетиков, 8 октября ожидаются следующие ограничения в электроснабжении:

для промышленности и бизнеса — ограничение мощности с 0:00 до 23:59;

для бытовых потребителей — будут действовать графики почасовых отключений объемом 0,5–1,5 очереди с 0:00 до 23:59.

Отключение света — "Укрэнерго" о ситуации в энергетике 7–8 октября Фото: Укрэнерго

В "Укрэнерго" также уточнили, что потребление электроэнергии 7 октября снизилось из-за теплой погоды, солнечных дней и аварийных отключений после ударов со стороны РФ. Между тем украинцев попросили не включать мощные электроприборы в период с 10 до 16 часов.

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Отключение света — что известно о графиках на 8 октября

После введения графиков отключения света глава правления компании "Ясно" объяснил разницу между объемами отключений при различном количестве очередей. Согласно инфографике энергокомпании, действие 0,5–1,5 очереди означает, что у пользователей не будет электричества от 30 минут до 6 часов в сутки.

Отключение света — как формируются очереди потребителей Фото: Yasno

На ресурсах ДТЭК опубликовали данные о продолжительности отключений света для различных очередей и подочередей Киева и Киевской области. Инфографика показывает, что кому-то придется сидеть в темноте 3–4 часа, а кому-то — семь (2.2 очередь). Кроме того, компания сообщила об очередной атаке FPV-дрона РФ на участке в Днепропетровской области. Также объясняется решение "Укрэнерго" начать стабилизационные отключения. Указано, что причиной решения, которое волнует каждого украинца, являются "последствия вражеских обстрелов и повышенная нагрузка на систему".

Отключение света — данные ДТЭК о графиках и очередях 1–3 для Киевской области на 8 октября Фото: ДТЭК

Отключение света — данные ДТЭК о графиках и очередях 4–6 для Киевской области на 8 октября Фото: ДТЭК

На портале ДТЭК и Yasno можно найти информацию об отключениях света на 8 октября. После ввода названия улицы и номера дома появляется информация о графике на текущие и следующие сутки. Например, для дома на Оболонском проспекте указано, что в следующие сутки можно ожидать отсутствия света в течение 5,5 часов, причем сначала, с 7:00 до 9:30, его отключат на 2,5 часа, а позже, с 21:00 до 24:00, — ещё на три. При этом отключение 7 октября — на 3,5 часа: видно, что для этой улицы в Киеве период без света увеличится в полтора раза.

Отключение света — ДТЭК о ситуации в Киеве Фото: ДТЭК

Отметим, что накануне, 7 октября, Фокус писал о текущих стабилизационных отключениях электроэнергии в соответствии с решением НЭК "Укрэнерго". Согласно указаниям энергетиков, действовали 0,5-1,5 очереди, но некоторые потребители из-за аварий в сетях после ударов РФ оставались без электричества по 14 часов.

Напоминаем, что председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко объяснил, когда и по каким причинам в Украине могут начаться отключения света на 14-16 часов.