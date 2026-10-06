В Украине начались первые отключения света: на сколько и когда выключают электричество (инфографика)

Из-за ударов России по объектам энергетики в Украине начинаются отключения света, предупредила Национальная энергетическая компания "Укрэнерго". В сети появились первые кадры из Киева с черным многоквартирным домом, в котором отключили света из-за российских атак. Что нужно знать о текущих стабилизационных мерах "Укрэнерго", чтобы не застрять в лифте и спокойно добраться домой?

Информация о ситуации в энергосистеме и о стабилизационных отключениях света появилась в Telegram-канале НЭК "Укрэнерго" днём 6 октября. Отмечается, что наблюдается рост потребления электроэнергии и ощущаются последствия ударов РФ по энергетике. В связи с этим после 15:00 начинают действовать графики ограничения мощности (для промышленности) и графики почасовых отключений для остальных категорий потребителей. Украинцев предупредили, что на порталах областных поставщиков электроэнергии должна появиться информация о графиках отключений и об очереди, к которой относится жилье потребителя.

Энергетики объяснили украинцам, что действует режим стабилизационных отключений света, при котором отключается только одна очередь. Также отмечается, что этот режим будет действовать с 15:00 до полуночи 6 октября. Граждан попросили экономно использовать электроэнергию в вечерние часы и не включать мощные приборы сразу после появления света.

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В сообщении "Укрэнерго" напомнили, что график отключений по адресу проживания пользователей можно найти на порталах оператора системы распределения (облэнерго) в регионе.

Вечером НЭК обновила информацию о режиме на 7 октября. Выяснилось, что режим экономии ужесточается: для промышленных потребителей будут введены ограничения мощностей, а для бытовых потребителей будут действовать 0,5-1,5 очереди.

Отключения света — предупреждение "Укрэнерго" о ситуации на 7 октября Фото: Укрэнерго

Отключения света — какова ситуация в Киеве и Киевской области

Киев и Киевская область. ДТЭК проинформировала потребителей об отключениях света 7 октября в соответствии с решениями "Укрэнерго". Компания опубликовала данные об очередях стабилизационных отключений. На инфографике указано, что в единственной очереди 1.2 свет вообще не будут отключать в течение суток. Между тем остальные очереди ожидают периоды без электроснабжения различной продолжительности: либо 2,5 часа, либо 3-4 часа, а некоторые останутся без света на 8 часов в два этапа (очередь 2.2).

Отключение света — ДТЭК о графиках очередей 1-3 на 7 октября Фото: ДТЭК

Отключение света — ДТЭК о графиках очередей 4-6 на 7 октября Фото: ДТЭК

В ДТЭК также напомнили, что информацию об отключениях света можно найти на соответствующих страницах энергокомпании, на портале "Ясно" и через соответствующие боты в социальных сетях. Чтобы узнать, когда в конкретном доме не будет электричества, и чтобы не застрять в лифте до восстановления напряжения, на портале необходимо указать свой населенный пункт, улицу и номер дома. После этого появится ориентировочный график отключений света с различными типами пометок: "свет есть", "возможно отключение", "света, возможно, не будет первые 30 минут", "света, возможно, не будет вторые 30 минут". На соответствующем скриншоте с портала ДТЭК видно, что в доме на проспекте Броварском в Киеве существует вероятность отключений общей продолжительностью до 14 часов.

Отключение света — график отключений в Киеве на 7 октября Фото: ДТЭК

Отметим, что ранее Фокус публиковал информацию об отключениях света в Киеве, Киевской области и по всей Украине. Например, согласно данным ДТЭК, на 6 октября ожидалось отключение продолжительностью до 4 часов.

Напоминаем, что 5 октября эксперт по вопросам энергетики сообщил о возможных отключениях света продолжительностью 14-16 часов и объяснил, почему это произошло.