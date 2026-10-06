В Україні почались перші відключення світла: на скільки та коли вимикають електрику (інфографіка)

Через удари Росії по об'єктах енергетики в Україні починаються відключення світла, попередила Національна енергетична компанія "Укренерго". У мережі з'явились перші кадри з Києва, на яких показали чорний багатоквартирний будинок, у якому вимкнули електропостачання через російські атаки. Що потрібно знати про поточні стабілізаційні заходи "Укренерго", щоб не застрягнути в ліфті та спокійно дістатись додому?

Інформація про ситуацію в енергосистемі та про стабілізаційні відключення світла з'явилась у Telegram-каналі НЕК "Укренерго" вдень 6 жовтня. Наголошується, що відбувається зростання споживання електроенергії та є наслідки ударів РФ по енергетиці. У зв'язку з цим після 15 год починаються діяти графіки обмеження потужності (для промисловості) та графіки погодинних відключень для решти категорій споживачів. Українців попередили, що на порталах обласних постачальників електроенергії повинна з'явитись інформація про графіки відключення та про чергу, до якої належить помешкання споживача.

Енергетики пояснили українцям, що діє режим стабілізаційних відключень світла, коли вимикають лише одну чергу. Також наголошується, що цей режим діятиме з 15 год до опівночі 6 жовтня. Громадян попросили ощадливо використовувати електроенергію у вечірні години і не вмикати потужні прилади відразу після повернення світла.

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У дописі "Укренерго" нагадали, що графік відключень за адресою проживання користувачів можна відшукати на порталах оператора системи розподілу (обленерго) у регіоні.

Увечері НЕК оновила інформацію щодо режиму на 7 жовтня. З'ясувалось, що режим економії посилюється: для промислових споживачів буде обмеження потужностей, а для побутових діятимуть 0,5-1,5 черги.

Відключення світла — попередження "Укренерго" про ситуацію на 7 жовтня Фото: Укренерго

Відключення світла — яка ситуація у Києві та Київській області

Київ та Київська область. ДТЕК інформувала споживачів про відключення світла на 7 жовтня відповідно до рішень "Укренерго". Компанія опублікувала дані про черги стабілізаційних відключень. На інфографіці вказано, що у єдиної черги 1.2 взагалі не вимикатимуть світло протягом доби. Тим часом решту черг очікують різнотривалі періоди без електропостачання: або 2,5 год, або 3-4 год, а дехто не матиму світла 8 годин у два заходи (черга 2.2).

Відключення світла — ДТЕК про черги 1-3 на 7 жовтня Фото: ДТЕК

Відключення світла — ДТЕК про черги 4-6 на 7 жовтня Фото: ДТЕК

У ДТЕК також нагадали, що інформацію про відключення світла можна відшукати на відповідних сторінках енергокомпанії, на порталі Yasno, через відповідні боти у соцмережах. Щоб з'ясувати, коли у певному будинку не буде електрики та щоб не сидіти у ліфті до подання напруги, на порталі слід вказати свій населений пункт, вулицю та номер будинку. Після цього з'явиться орієнтовний графік відключення світла з різними типами позначок: "світло є", "можливо відключення", "світла можливо не буде перші 30 хв", "світла можливо не буде другі 30 хв". На відповідному скриншоті з порталу ДТЕК бачимо, що в будинку на проспекті Броварському у Києві є ймовірність вимикань сумарною тривалістю до 14 годин.

Відключення світла — графік відсутності електрики у Києві на 7 жовтня Фото: ДТЕК

Зазначимо, раніше Фокус публікував інформацію про відключення світла у Києві, Київській області та по Україні. Наприклад, згідно з даними ДТЕК на 6 жовтня очікувалось вимикання тривалістю до 4 годин.

Нагадуємо, 5 жовтня експерт з питань енергетики розповів, що можливі відключення світла по 14-16 годин, та пояснив, чому так сталось.