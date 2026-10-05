"По 14–16 годин": експерт озвучив невтішний прогноз для киян уже в жовтні

Днями видання New York Times оприлюднило нібито план РФ щодо знищення української енергетики, який вона має намір реалізувати у три етапи.

Мета — залишити Україну без енергетичних потужностей у 15 ГВт. Якщо російські терористи продовжать удари по критичній інфраструктурі, то вже незабаром столиця зіткнеться з багатогодинними відключеннями електроенергії. Про це в ефірі каналу "Суперпозиція" заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

За його словами, нещодавні удари по Київській ГЕС, Трипільській ТЕС та ТЕЦ-5 у Києві показали, що ці об’єкти не захищені належним чином.

"Наступні удари можуть призвести до того, що Київ уже в жовтні сидітиме без світла по 14–16 годин на день", — сказав він.

Що стосується плану, про який написали американські ЗМІ, то, за словами Попенка, Росія вже частково реалізувала його в тій чи іншій мірі. Якщо ж вона вирішить застосувати його комплексно, то Україні загрожують відключення електроенергії на 20–22 години, припускає експерт.

Видео дня

30 вересня стало відомо, що Збройні сили РФ завдали удару по Трипольській ТЕС у Київській області. У результаті удару, як повідомили в "Центроенерго", там було пошкоджено генеруюче обладнання.

Енергетичний експерт Роман Ніцович вважає, що характер ударів по енергетичній інфраструктурі свідчить про спробу ізолювати Київ від надійних джерел постачання електроенергії.

29 вересня у низці областей через наслідки російських атак зберігалися локальні відключення електроенергії. Електроенергії не було у 5 областях.

Нагадаємо, ДТЕК залучить 85 млн євро зі США на системи накопичення енергії. Енергоексперт пояснював, як це допоможе Україні пережити зиму і що відбуватиметься з електроенергією під час пікових навантажень.

У свою чергу прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не погодиться на енергетичне перемир’я, а переговори з цього приводу навіть не розпочиналися. За його словами, енергетика виявилася "слабким місцем" України, тому жодних домовленостей не буде.