Київ, Харків, Одеса: Росія готує масштабний удар по енергетиці України, — NYT

Росія має намір застосувати до 1000 ракет, безпілотників та авіабомб, щоб вивести з ладу українську енергосистему напередодні зими.

Масштаби російських планів змусити українців підкоритися шляхом заморожування країни нібито простежуються в документі, який перший віце-прем’єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль продемонстрував європейським партнерам у Парижі два тижні тому, повідомляє The New York Times з посиланням на два джерела, обізнані зі змістом презентації.

Шмигаль охарактеризував цей документ як перехоплений російський план щодо руйнування енергосистеми за допомогою методичних атак. Цільовими об’єктами мають стати найрізноманітніші об’єкти, зокрема електричні підстанції, гідро- та теплоелектростанції, а також котельні.

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На першому етапі планується вивести з ладу підстанції поблизу західних кордонів України, через які здійснюється імпорт електроенергії з Європи.

На другому етапі ворог має намір залишити українців і без водопостачання, плануючи удари авіабомбами та балістичними ракетами по насосних станціях та очисних спорудах.

На третьому етапі — зупинка трьох діючих українських АЕС. У документі нібито йдеться про реалізацію цього плану ракетних ударів по відкритих розподільних пристроях, що з’єднують станції з енергомережею, які розташовані менш ніж за півтора кілометра від реакторів.

Росія вже не раз завдавала ударів по Трипільській ТЕС Фото: Соцмережі

Мета цих атак, як зазначено в документі, — вивести з ладу генеруючі потужності загальним обсягом майже 15 гігават, що можна порівняти із загальним обсягом потужностей, які були в України наприкінці літа.

Як пріоритетні цілі визначено Київ, Харків та Одесу. Плани передбачають скорочення постачання електроенергії в цих містах на 90 %, зменшення обсягів теплопостачання на 90 % та серйозні порушення у роботі систем каналізації.

"Наших партнерів, як і нас, вразив його цинізм, цей холодний, терористичний розрахунок того, як знищити наш енергетичний сектор", — сказав Шмигаль.

Журналісти The New York Times не змогли підтвердити автентичність документа, датованого серпнем і написаного російською мовою, проте викладені в ньому пункти перегукуються з погрозами кремлівського диктатора Володимира Путіна. Він публічно заявляв, що цієї зими його війська проведуть масштабну кампанію з виведення з ладу енергетичної інфраструктури України, представляючи це як відповідь на українські удари по російських нафтопереробних заводах

За заявами української влади, Росія вже почала втілювати цей план, завдавши 30 вересня удару по великій теплоелектростанції в Києві та іншим енергетичним об’єктам. У керівництві країни побоюються, що вже вжитих заходів щодо захисту об’єктів буде недостатньо.

Нагадаємо, що енергоексперт прокоментував удари РФ по Трипільській ТЕС.

Також повідомлялося, що Росія вчетверо посилила атаки на українську енергетику.