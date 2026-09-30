Удари по ТЕЦ уже почалися: коли в Києві повернуться графіки і можуть зникнути світло та тепло

Масований удар по Києву в ніч на 30 вересня підтвердив найгірші прогнози: Росія перейшла до системних атак на енергетику. Постраждали Трипільська ТЕС і ТЕЦ-5. Експерти пояснюють Фокусу, чому київське енергокільце не було повністю відновлено ще до цієї атаки, чому з кожним обстрілом ремонтувати стає все складніше і що буде з графіками та опаленням, якщо удари триватимуть.

Черговий масований удар по Києву в ніч на 30 вересня, зокрема, зачепив енергетику. За словами очевидців, реактивні дрони, серед іншого, летіли в бік ТЕЦ-5, а вже незабаром у місцевих чатах з’явилася інформація про перебої з електропостачанням.

Йдеться насамперед про тепло- та енергогенерувальні потужності — Трипільську ТЕС у місті Українка та ТЕЦ-5 у Голосіївському районі столиці. На цих двох об’єктах служба NASA зафіксувала осередки пожеж. "Центроенерго" підтвердило ураження Трипольської ТЕС, на якій пошкоджено генеруюче обладнання.

Військовий паблік "Миколаївський Ванек" повідомив, що енергетика була головною ціллю нічної атаки. Практично всі запущені балістичні ракети атакували три енергетичні об’єкти в Києві та області, які забезпечують постачання світла та тепла. А реактивні дрони атакували об’єкти енергетики та промислові об’єкти в інших областях.

Видео дня

У НЕК "Укренерго" повідомили, що внаслідок ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі станом на ранок зафіксовано нові відключення електроенергії в Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській, Київській областях та м. Київ. Скрізь, де це дозволяють умови безпеки, вже розпочато аварійно-відновлювальні роботи. У деяких областях повітряна тривога поки що триває. Але також попередили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, і рекомендували стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

Власне, рівно місяць тому Міноборони РФ повідомило, що вони "розпочали підготовку до масованих ударів по об’єктах енергетики України у відповідь на атаки київського режиму на цивільну інфраструктуру". А директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко тиждень тому попереджав, посилаючись на дані розвідки, що РФ буде наносити удари по ТЕЦ, а також по котельнях, щоб позбавити українські міста опалення.

Обстріл об'єктів енергетики: поки що ситуація не є критичною, але якщо удари повторюватимуться — виникнуть проблеми

Як зазначають експерти у коментарі Фокусу, нічні удари по тепло- та енергогенеруючих потужностях істотної шкоди не завдали. Але якщо вони триватимуть, якщо стануть регулярними й потужними, то знову доведеться жити за графіками, без тепла і, можливо, без води. На сьогодні можливості швидкого відновлення зруйнованого дуже низькі. А відсоток міцності залежить від відсотка точності — взимку вистачило кількох ударів, щоб вивести ТЕЦ з ладу.

"Поки що у нас достатньо електроенергії, щоб нею можна було покрити наше споживання. АЕС працюють, і на сьогодні у нас немає стрибків споживання, а погодні умови поки що дозволяють обійтися без графіків. Але як тільки почнеться похолодання, а його прогнозують вже найближчим часом, споживання одразу зросте і, звісно, графіки одразу почнуться. А ось з опаленням — тут великі питання, воно залежить від кількості та сили ударів", — розповідає Фокусу голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

У будь-який момент, після масштабних ударів, опалювальний сезон може просто не розпочатися. І тут виникає питання: які взагалі райони Києва, якщо брати столицю, взагалі переживуть опалювальний сезон. Адже в кожному районі є свої особливості.

"У деяких районах керуючим компаніям виділили кошти з бюджету, на які було проведено капітальний ремонт у будинках. Тобто замінили електропроводку, замінили пакетні лічильники, замінили розподільні щити, і це фактично допоможе пережити зиму навіть без центрального опалення. А це Дарницький, Оболонський і, здається, Дніпровські райони, там виділено значні кошти. А от як буде в інших районах, складно сказати. Обіцяли ще цього року в Соломенському районі провести капітальний ремонт, чи встигнуть — невідомо. Але при цьому повністю провалена програма зі встановлення котелень ОСББ. Жодної міні-котельні не було встановлено. Тому це теж позначиться на перебігу опалювального сезону", — підкреслює Попенко.

Для відновлення дозволеної генерації немає необхідного обладнання

На думку економічного експерта Юрія Корольчука, якщо удари по енергооб’єктах триватимуть — у чому немає сумніву, адже росіяни про це заявляли, — то у нас виникнуть проблеми з відновленням зруйнованого. Адже з кожним роком, після кожного обстрілу, дедалі важче знайти необхідні деталі. І це при тому, що, незважаючи на закриту інформацію, не всі зруйновані минулої зими об’єкти вдалося повністю відновити на даний момент.

"Візьмемо київське енергокільце — воно, в принципі, не було повністю відновлене до зими. Тобто тут нібито втішати себе ілюзією, що навіть якби не було цих ударів, то все було б добре, — дуже самовпевнено. Єдиний, скажімо так, рятунок — ну, це умовно, знаєте, як немає лиха без добра, полягає в тому, що значно скоротилося споживання електроенергії через закриті склади, торгові точки тощо. Генерації вистачає. І єдине питання було в ремонті підстанцій після обстрілів, які не повністю відновили", — розповідає експерт Фокусу.

Був план, скільки потрібно відновити, хоча б відремонтувати, щоб вони могли забезпечувати постачання електроенергії споживачам на відповідному рівні. Хоча б тисячу двісті, тисячу чотириста мегават узимку, у піковий період, коли буде холодно. Але з цим не впоралися, бо немає обладнання, мало часу, підкреслює експерт.

"Головна проблема полягає у відсутності необхідного обладнання. Тобто якщо раніше десь ще його знаходили, і його, так би мовити, збирали, то його можна було переробляти та модернізувати тут, на місці, то зараз такого обладнання стає дедалі менше. Тому виходить, що є бажання, але немає можливості відновити хоча б на 30%. Те, що було готове і чим можна було замінити зруйноване, ми все вибрали, а замовляти немає сенсу, бо це довго чекати. Тому населення сидітиме без світла", — констатує Корольчук.

При цьому, як підкреслює співрозмовник, Київ та область на 100% житимуть за графіками. Західна Україна почуватиметься легше, але це також до того моменту, поки російська сторона не почне завдавати ударів по їхніх енергетичних об’єктах. А якщо РФ піде на ескалацію, тоді всім доведеться несолодко.

"Що може статися: у нас є три атомні електростанції, їх не зачіпали, зачіпали лише підстанції. Удари, скажімо, наносилися, і це було особливо помітно минулого року. Вони тричі знижували потужність. І хто б там не говорив, що можна знижувати потужність АЕС, — це абсурд так говорити, це фактично була дуже небезпечна тенденція. І якщо росіяни вирішать, наприклад, завдати ударів, щоб зупинити роботу однієї з АЕС — скажімо, це може бути Південно-Українська АЕС, — то це спричинить стан напівблекауту. Тобто фактично там залишаться якісь регіональні виробники електроенергії, можна буде організувати перетоки з боку Хмельницької, Рівненської АЕС, можна буде використовувати, наприклад, якісь імпортні поставки електроенергії", — зазначає експерт.

Але загалом це все одно не забезпечить повноцінного існування на сході та півдні країни, вважає Корольчук. Але тоді західну Україну також почнуть обмежувати, і значно сильніше. Усе залежатиме від того, якою буде стратегія.

Опалювальний сезон, за словами експерта, перебуває під великим питанням. Якщо удари триватимуть, то в деяких містах він може й не розпочатися. І це розуміють уже в Кабміні, тож не дивно, що прем'єр Сергій Корецький заявив, що Росія перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. Недарма ж до цього киянам радили виїхати з міста на зиму.

Нагадаємо, цього літа перший віце-прем'єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль зазначив, що наступна зима буде важкою. Енергооб'єкти готують до можливих російських атак, але вони залишаються головною ціллю ворога.

А на прес-конференції після саміту ШОС 1 вересня російський диктатор Путін зробив низку заяв, що стосувалися як внутрішньої політики, так і ситуації в Україні. Він заявив, що віддав наказ завдати масованих ударів по енергетичних об’єктах України у відповідь на атаки українських дронів.